Una madre denuncia ante la Policía Nacional una presunta agresión sexual a su hija de 4 años en un colegio de Marbella

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Las claves Generado con IA Una madre ha denunciado ante la Policía Nacional una presunta agresión sexual sufrida por su hija de 4 años en un colegio público de Marbella. La agresión habría ocurrido el pasado 12 de mayo en los baños contiguos a la clase de educación infantil, involucrando a un alumno mayor identificado como "Bro". La menor fue llevada a urgencias, donde los médicos emitieron un informe de "posible agresión sexual" y activaron el protocolo legal, informando al Juzgado de Guardia. La Policía Nacional ha abierto una investigación y tanto la Delegación Territorial como el centro educativo han mostrado su colaboración con las autoridades.

Una madre ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por una presunta agresión sexual sufrida por su hija de cuatro años en el interior de un centro educativo público de la localidad malagueña deMarbella. Los hechos, según consta en las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, habrían ocurrido el pasado 12 de mayo en los aseos contiguos a la clase de educación infantil de la menor.

La progenitora, que necesitó el auxilio de una intérprete oficial para formalizar la denuncia ya que es de origen extranjero, relató que al regresar del colegio la niña le contó que un alumno de Educación Primaria —al que llamó con el apelativo de "Bro"— se encontraba en el baño.

Según la declaración, el otro niño le bajó la ropa interior por la espalda y le causó lesiones en su zona íntima, empujándola para evitar que se zafara antes de huir del lugar.

Al comprobar que la menor presentaba irritación, la madre la trasladó de inmediato al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

Tras la exploración obligatoria, el personal facultativo emitió un informe de alta médica con el juicio clínico de "posible agresión sexual".

Ante el hallazgo de lesiones compatibles con el relato, el centro médico activó el protocolo legal remitiendo de oficio el correspondiente parte al Juzgado de Guardia.

El núcleo de la denuncia policial apunta directamente a la gestión del centro escolar tras notificarse el suceso. Al día siguiente de la presunta agresión, la madre se entrevistó con la directora del colegio, quien, siempre según su relato, calificó los hechos de "imposibles" debido a que los alumnos de infantil y primaria se encuentran separados en módulos independientes. Sin embargo, la madre les contó que el chico habría saltado "una valla".

Ante la investigación iniciada por la Policía Nacional en Marbella por un presunto caso de agresión sexual entre menores, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP traslada su colaboración y la del centro educativo implicado en todo lo que se requiera por parte de los investigadores. Aseguran que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados. La Delegación Territorial recuerda que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso. De hecho, desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la apertura de una investigación al respecto.