Así es la ampliación del Hospital Costa del Sol: 16 quirófanos, radioterapia y consultas externas

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Costa del Sol de Marbella ha completado su ampliación tras casi dos décadas, sumando 40.000 metros cuadrados y elevando su superficie total a 90.000 metros cuadrados. La ampliación incluye 16 quirófanos, unidad de radioterapia y medicina nuclear, hospitales de día médico y oncohematológico, así como consultas externas y equipos de diagnóstico avanzados. Se han creado 276 nuevas plazas de personal sanitario y la inversión total supera los 100 millones de euros, mejorando la atención para unas 460.000 personas. La iniciativa responde a la alta demanda sanitaria de la zona, evitando desplazamientos a la capital y cubriendo especialidades médicas antes inexistentes en el hospital.

El Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella ha dado un paso histórico con la inauguración completa de su ampliación, un proyecto que comenzó hace casi dos décadas y que se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del municipio para reforzar la capacidad sanitaria de la zona.

El proyecto original fue aprobado en 2007 y las obras comenzaron en 2008, pero se paralizaron en 2010. No fue hasta 2021 cuando la Junta de Andalucía reactivó el proyecto y comenzó la fase final de construcción y equipamiento, que se ha ido poniendo en funcionamiento a medida que se completaban los edificios.

Este 3 de marzo de 2026, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado oficialmente todos los espacios y ha dado por finalizado un proyecto que ha requerido una inversión de más de 100 millones de euros.

La ampliación ha añadido cerca de 40.000 metros cuadrados, elevando la superficie total hospitalaria a 90.000 metros cuadrados, distribuidos en dos edificios anexos al hospital general. Entre las principales novedades se incluyen:

-16 quirófanos , uno de ellos híbrido, que amplía la capacidad quirúrgica del hospital.

-Consultas externas y pruebas diagnósticas , centralizando servicios para los pacientes.

-Hospitales de día médico y oncohematológico , que permiten tratamientos más próximos y cómodos.

-Unidad de radioterapia y medicina nuclear , equipada con aceleradores lineales y tecnología avanzada, diseñada -principalmente para tratamientos oncológicos.

-Unidad de reproducción asistida , ampliando la oferta de servicios especializados.

-Equipos de diagnóstico de última generación como PET-TAC, TAC y mamógrafo, algunos pendientes de autorización del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su uso completo.

Además de la infraestructura, se han creado 276 nuevas plazas de personal sanitario, con una inversión anual aproximada de 14 millones de euros, reforzando la capacidad asistencial y consolidando la ampliación como un proyecto integral de recursos humanos, espacio y tecnología.

El presidente de la Junta ha subrayado que la inauguración no solo representa un aumento de capacidad, sino una mejora en la calidad de vida de cerca de 460.000 personas, evitando desplazamientos largos y ofreciendo atención especializada más cercana.

Así, ha indicado que esta infraestructura estaba "muy al límite de su capacidad y sus pacientes tenían que desplazarse a la capital para sus pruebas diagnósticas y tratamientos, sobre todo oncológicos"; además de que "faltaban especialidades médicas fundamentales" en un área con un crecimiento de población de un 3% anual, ya que este hospital presta servicio a cerca de medio millón de personas, "que no merecían el trato que estaban recibiendo".

El presidente andaluz ha reiterado que había "una deuda importante con Málaga desde hace ya muchos años" y ha señalado el crecimiento demográfico de la provincia en los últimos 25 años "y sin embargo no se había abierto ninguna nueva infraestructura sanitaria o hospitalaria", ha lamentado, lo que hizo que la provincia estuviera "muy por debajo" de la media de camas públicas.