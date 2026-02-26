Brutal agresión en Marbella: le cortan la yema de un dedo y le amenazan con quemarlo vivo por una deuda de 200 euros

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 35 años ha sido detenida en Marbella por seccionar la yema de un dedo y retener a un hombre de 74 años por una deuda de 200 euros. La víctima fue atada a una silla, golpeada, rapada y amenazada con ser quemada viva tras rociarle con un líquido inflamable. El hombre logró escapar arrojándose por la ventana y cayó sobre un vehículo, sufriendo varias fracturas. La detenida ha ingresado en prisión y el otro implicado falleció por causas naturales durante la investigación policial.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 35 años por, presuntamente, seccionar la yema de un dedo y retener contra su voluntad a un hombre, de 74, en un domicilio en Marbella.

La investigada, que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente, actuó con la colaboración de otro varón, quien falleció por causas naturales días después de la agresión (cuando los agentes realizaban comprobaciones para dar con el paradero de los autores).

La investigación, asumida por agentes adscritos al Grupo de Homicidios de la Comisaría de Marbella, se inició a raíz de un aviso de un ciudadano, el cual había encontrado a un hombre herido en la calle y llamó al 091.

Los hechos iniciales tuvieron lugar el pasado 26 de enero. De las gestiones iniciales, los primeros agentes actuantes observaron cómo un varón septuagenario se había precipitado al vacío desde la ventana de una vivienda situada en una segunda planta, escapando de una mujer y un hombre, los cuales le habían tenido retenido durante toda una noche en un piso, seccionándole la yema de un dedo y rapándole incluso la cabeza.

Le rociaron con un líquido inflamable

De las diligencias de investigación, los agentes constataron que la víctima había acudido a la vivienda para abastecerse de sustancias estupefacientes, y allí la moradora del inmueble, en unión a otro varón, le habían atado a una silla, propinándole una paliza.

Durante la agresión también le rociaron con un líquido inflamable y le amenazaron con prenderle fuego. Todo ello por una deuda de escasa cuantía: 200 euros.

En un descuido de sus captores, el perjudicado, a la desesperada y temiendo por su vida, se arrojó al vacío por una ventana y cayó sobre un vehículo, que amortiguó la caída, sufriendo varias fracturas.

Finalmente, y tras las comprobaciones de la Policía Nacional, se identificó a los responsables de la agresión, siendo detenida una mujer por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral.

El otro investigado falleció por causas naturales en el transcurso de la investigación.