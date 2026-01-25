Marbella cierra todos los parques de la ciudad ante la borrasca Ingrid

El Ayuntamiento de Marbella ha cerrado de manera preventiva todos los parques públicos del municipio ante la previsión de fuertes vientos asociada al aviso amarillo por fenómenos costeros emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral malagueño.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, según Aemet, el aviso estará vigente desde las 12:00 horas del domingo hasta las 04:00 horas del lunes, con vientos de componente oeste que pueden alcanzar fuerza siete, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones meteorológicas adversas suponen "un riesgo añadido tanto en zonas verdes como en la vía pública".

Por ello, el cierre de los parques se adopta como medida preventiva para garantizar la seguridad. Así, desde la Administración local se ha recomendado "extremar la precaución".

En suma, los parques permanecerán cerrados hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y los servicios municipales puedan comprobar que los espacios se encuentran en condiciones seguras para su reapertura.

Asimismo, el Consistorio ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante una medida adoptada exclusivamente por motivos de seguridad.