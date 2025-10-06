El Gobierno confirma como violencia de género el asesinato de Eva, de 83 años: el cuarto caso en Málaga este año

El Gobierno confirma como violencia de género el asesinato de la mujer de 83 años en Marbella

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado el asesinato este pasado viernes en Marbella por presunta violencia de género de Eva, una mujer de 83 años.

Este caso eleva a 10 el número de víctimas en Andalucía desde que comenzó el año y a 29 los registrados en todo el país. En la provincia de Málaga, se trata del cuarto asesinato este 2025.

La víctima, de 83 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 3 de octubre. Cabe recordar que sobre las 11.00 horas fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño.

Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido, de 84 años, en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, han condenado este asesinato machista y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de las víctimas.

En este sentido, han puesto el foco en “los mensajes que continuamente están presentes en la vida cotidiana, en las redes sociales o incluso en los discursos políticos negando la existencia de violencia machista o blanqueándola con el único objetivo de arañar votos, menospreciando la vida de las mujeres y niños que la padecen a diario y aislando a quienes intentan buscar en las administraciones y en la sociedad una salida".

También han aprovechado para dirigirse a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de riesgo y les ha recordado que en caso de emergencia pueden llamar a los teléfonos de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062) o utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Han recordado que cualquier persona puede realizar el aviso si cree que alguna mujer está en riesgo “porque a veces ellas no pueden o no reúnen el valor o la posibilidad para hacerlo”.

En caso de necesitar asesoramiento, se han referido al teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.