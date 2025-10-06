Los dos detenidos por el asesinato del rapero sueco Hamza Karimi en Marbella pasan a disposición judicial

Importantes novedades sobre el asesinato ocurrido el pasado viernes en Marbella. Según ha confirmado este lunes la Policía Nacional, los dos detenidos por su implicación en este crimen han pasado a disposición judicial.

Los arrestados son el presunto autor material del asesinato a plena luz del día y en la calle de un hombre de 25 años y un colaborador, que lo esperaba en un coche para emprender la huida.

La víctima, que recibió varios disparos a quemarropa, fue trasladada inicialmente en estado grave al Hospital Costa del Sol, certificándose su fallecimiento horas después.

Hamko.

El muerto es Hamza Karimi, más conocido por todos en el mundo del gangsta-rap sueco como Hamko. Se encontraba en España de vacaciones tras haber cumplido hace muy poco tiempo una condena por el intento de asesinato de un menor de 14 años en marzo de 2020. Le disparó en varias ocasiones en la zona del estómago.

Hamko mantenía diversos vínculos con el crimen organizado de Estocolmo y estaba "amenazado", siempre según los medios del citado país. Un extremo que está siendo investigado por la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), que se ha hecho cargo del caso.

El tirador es afganosueco, de 38 años y se desconoce por el momento si tenía relación con una banda del sur de Estocolmo a la que Hamko pudo estar vinculado en su día.

Las imágenes del asesinato de Hamza Karimi han dado la vuelta al mundo. Mientras se encontraba fumando y hablando por teléfono en la avenida José Banús, sobre las 14.30 horas de este viernes, se le acercó a sangre fría el tirador, que no dudó en disparar en más de diez ocasiones.