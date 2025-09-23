Marbella saca a subasta un local procedente de la era de Jesús Gil por más de 723.000 euros

El Ayuntamiento de Marbella trata de exprimir al máximo parte del patrimonio inmobiliario del que es titular. Tras varias subastas de terrenos para vivienda impulsadas en los últimos años, con resultado exitoso en varios de los concursos, ahora da el paso para encontrar comprador para un local procedente de la era de Jesús Gil al frente del Consistorio marbellí.

En concreto, acaba de activar el procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de un local situado en la planta baja del Edificio Marbeland, en la calle Jacinto Benavente, 11, por un valor de 723.418,63 euros.

El inmueble, con una superficie de 165,87 metros cuadrados en planta baja y 139,45 metros en entreplanta, fue cedido al Consistorio en virtud de un convenio urbanístico firmado en 1995 en la etapa de Jesús Gil con la empresa Casino Andalucía Marbella.

Durante los últimos años este inmueble ha estado destinado a dependencias municipales, concretamente a la Oficina del Plan General, aunque este servicio se trasladará próximamente al edificio Nuevos Aires, quedando el espacio sin uso previsto.

Un local con "entreplanta irregular" pero fuera de ordenación

El local presenta una particularidad urbanística: aunque la normativa solo permite que la entreplanta ocupe el 40% de la superficie de la planta baja —es decir, 66,35 metros cuadrados—, en la práctica alcanza los 139,45 metros, casi el doble de lo permitido.

Esta circunstancia no aparecía en el proyecto original y supone una incompatibilidad parcial con la normativa urbanística.

No obstante, al haberse estimado una antigüedad superior a los cuatro años, la presunta infracción estaría prescrita, quedando el inmueble en situación de fuera de ordenación. Esto permite únicamente obras de conservación, consolidación y acondicionamiento, pero no reformas que supongan un incremento de edificabilidad.

El Ayuntamiento considera que la venta del inmueble es la opción más conveniente para garantizar el máximo beneficio del patrimonio municipal, dado que no está previsto destinarlo a ningún uso público en el futuro inmediato.

La subasta está abierta mediante procedimiento abierto y las ofertas podrán presentarse hasta el 8 de octubre de 2025 a las 23:59 horas.