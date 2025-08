El hombre de la mafia calabresa en Málaga, dueño de un concesionario de coches de lujo en Torremolinos y Marbella

La 'Ndrangheta, la mafia calabresa, tiene presencia en prácticamente cualquier parte del mundo, y la Costa del Sol no iba a ser una excepción a ese dudoso honor. Con el paso del tiempo, los tentáculos de los clanes mafiosos calabreses se han ido consolidando y expandiendo su negocio. Están presentes en todos los continentes y, aunque desde España puede resultar difícil comprender el alcance de esta organización criminal, lo que sigue es un breve resumen.

La Mafia Calabresa está compuesta por cientos de clanes familiares, perfectamente jerarquizados, que se dedican al tráfico de drogas y armas, la extorsión, los fraudes electorales, la obtención fraudulenta de contratos públicos e, incluso en los últimos tiempos, a infiltrarse en el fraude de hidrocarburos en España.

Muchas de estas organizaciones tienen su origen en pueblos con una población similar a la de Colmenar, Frigiliana o Cuevas de San Marcos. Por ejemplo, el clan de Platì, un pueblo de la provincia de Reggio Calabria con apenas 3.600 habitantes, supuestamente tenía a su hombre de confianza en Málaga, quien actuaba como intermediario con narcotraficantes colombianos para introducir grandes cantidades de cocaína en la ciudad, que luego se transportaban por carretera hasta Italia. La agencia ANSA también ha informado de que este clan habría corrompido a funcionarios de Aduanas, aunque no especifica de qué país.

Imaginen a miembros de un clan mafioso asentado en Colmenar negociando semanalmente con traficantes de cocaína en Colombia o Ecuador operaciones valoradas en cientos de millones de euros, o controlando una subcontrata para el mantenimiento de la línea del AVE entre Barcelona y Madrid.

Eso es lo que hace la 'Ndrangheta. Su negocio global fue estimado hace más de una década por el juez antimafia Nicola Gratteri en unos 40.000 millones de euros anuales, una cifra que probablemente hoy se quede bastante corta frente a la realidad actual.

La Mafia Calabresa es una auténtica multinacional del crimen, con intereses en prácticamente todos los ámbitos de la economía legal. Uno de sus negocios predilectos es el de los automóviles y aquí. Esta semana se ha ejecutado una orden de extradición firmada por la jueza de Reggio Calabria, Francesca Mesto.

El detenido es Matteo Costanza, arrestado en Mallorca el pasado mayo en el marco de la operación “Milenium”, una investigación llevada a cabo por la Dirección de Investigación Antimafia de Reggio Calabria, que incluía otras 96 órdenes de detención. Los 97 arrestados fueron capturados en distintas ciudades de Italia: Reggio Calabria, Milán, Monza y Brianza, Pavía, Nuoro, Bolonia, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Roma, Rímini, Verona, Agrigento y Turín. Del sur al norte italiano, con la incorporación de Costanza desde España.

Costanza era propietario de inmobiliarias y concesionarios de coches de lujo en Marbella y Torremolinos, además de un taller en esta última localidad y otras empresas en Madrid. Ahora se enfrenta a una acusación de tráfico internacional de drogas.

Aunque originario de Triggiano, un pueblo de la provincia de Bari, está siendo investigado por actuar como figura clave del clan Barbaro de Platì (Reggio Calabria). En los últimos años, Platì ha vivido épocas en las que ningún alcalde estaba al frente del municipio, ya que era gobernado de facto por la mafia.

En las dos últimas décadas, su ayuntamiento ha sido disuelto cuatro veces por orden del Ministerio del Interior italiano por la infiltración en la administración pública de los clanes Barbaro o Marando-Trimboli. En ciertas zonas de Calabria es el estado italianos quien se tiene que infiltrar en las localidades gobernadas por la mafia y no al revés.

Aparentemente, a Costanza no le iba mal según sus redes sociales: conducía vehículos de alta gama pertenecientes a sus propias empresas. Sin embargo, no todos sus clientes salieron satisfechos. Sus concesionarios, llamados Superauto Banús, no tuvieron demasiada suerte con las reseñas en Google.

Teniendo en cuenta que vendía desde Bentleys hasta Porsches, su clientela no debía de ser precisamente común. En Torremolinos, el concesionario estuvo ubicado entre 2021 y 2023 en el número 52 de la calle de la Cruz, pasando bastante desapercibido a pesar del tipo de vehículos que manejaba. Curiosamente, en el número 18 de esa misma calle se encuentra la sede de Hacienda en Torremolinos.

La presencia de Costanza, si finalmente se confirma en sede judicial como enlace de un clan de la 'Ndrangheta, responde a una estrategia habitual de estos clanes: otorgar poderes notariales de representación en el mundo criminal a personas ajenas a la familia principal para facilitar sus operaciones.

La posible vinculación con clanes de Platì en Málaga es una noticia muy preocupante. La mafia calabresa celebra reuniones anuales para decidir estrategias de negocio, y los clanes de Platì tienen un peso considerable en esas decisiones. Si el clan Barbaro ha decidido blanquear dinero y operar en Málaga, probablemente atraiga —si no lo ha hecho ya— a otros clanes.

En Alemania se van enterando poco a poco de la película de la Ndrangheta porque la presencia de estas organizaciones criminales se ha extendido por todo el país, allí vieron las orejas al lobo tras la masacre de Duisburgo en 2007.

En España, sin embargo, la Ndrangheta no cometería de nuevo el mismo error de ser el centro de atención, prefieren abrir un negocio y cerrarlo a los meses. La mayoría de la población obvian que están presentes aquí y para sus intereses finales es lo mejor.