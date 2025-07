Una turista colombiana señala y critica lo que le falta a Marbella: "Hasta las ciudades más pequeñas lo tienen"

Marbella es sinónimo de lujo, sol, famosos y playa. Lo que la convierte en un imán para turistas de todo el mundo. Pero hay quien llega y se sorprende… no precisamente para bien. Es lo que le ha pasado a Andrea Uribe, conocida en TikTok como @paisaenmadrid, una influencer y turista colombiana con más de 100.000 seguidores, que no entiende cómo un destino tan popular no tiene aeropuerto… ni tren directo.

"Que alguien me explique por qué en Marbella no hay un tren o un avión directo. Hay que hacer un montón de paradas, primero Málaga y luego para ir allá. Esto jamás lo entenderé", comenta en un vídeo que ya roza las 100.000 visualizaciones. Y continúa, visiblemente molesta: "A todas las ciudades que he ido, incluidas las más pequeñas, tienen aeropuerto. ¿Por qué Marbella, uno de los destinos que todo el mundo quiere conocer, no tiene?".

La pregunta ha encendido los comentarios. Algunos han optado por el humor: "Los de Málaga vamos en helicóptero privado, como todo el mundo", le responde un usuario. Otros le dan una dosis de realidad urbanística: "Por mucho renombre que tenga, Marbella no es una ciudad, es un pueblo. Como Mijas". Y no faltan las pullas más afiladas: "¿Es ilegal pensar?", le lanza otro con tono sarcástico.

Más allá de las bromas, el vídeo ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja queja de muchos viajeros: la escasa conexión entre Málaga y Marbella, dos de los destinos más potentes de la Costa del Sol con el plan del tren litoral sobre la mesa. Aunque están a poco más de 60 kilómetros de distancia, la única opción de transporte público directo es el autobús, para el que hay que armarse de cierta paciencia.

Son muchos los que optan por los VTC o los taxis, así como los transfers ya cerrados con antelación para acudir a Marbella. Pero son opciones que no siempre son para todos los bolsillos. Para el turista medio, la odisea sigue siendo parecida a la de Andrea Uribe: aterrizar en Málaga y buscar cómo llegar en autobús.