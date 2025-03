Grave accidente en Marbella: una niña sufre traumatismo craneal tras chocar contra un muro sin protección

Una menor de 13 años ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tras golpearse contra un muro sin protección en un campo de fútbol de Marbella, por lo que ha sido trasladada a un centro sanitario para ser atendida.



El suceso se ha producido este sábado, al comienzo de la segunda parte de un partido de fútbol 7 entre los equipos femeninos de El Carihuela, de Torremolinos, y el Atlético Marbellí, de Marbella.



Al caer, la niña se ha dado un fuerte golpe en la cabeza, ha quedado tendida en el suelo y ha comenzado a convulsionar. Varios testigos han avisado al servicio de emergencias 112 Andalucía y tras atender a la menor en el césped la han trasladado a un centro hospitalario de la provincia.



El vicepresidente del club de Torremolinos, Luis Albino Moure, ha criticado que "el campo no está en condiciones para jugar" y que no es la primera vez que se llevan un susto.



Los padres de las demás jugadoras, conmocionados al ver a su compañera de equipo tendida en el suelo inconsciente y con convulsiones, se han quejado de que el campo, delimitado con un muro de obra, no tiene protecciones.



"Es un peligro y ya nos habíamos quejado varias veces", ha señalado la madre de otra de las jugadoras y testigo del suceso, Gloria Muñoz. "Es indignante que traigas a tu hija a jugar un partido de fútbol y te la puedas llevar con el cuello roto", se ha quejado esta madre.



Consultado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vyetes, ha preferido no hacer declaraciones, aunque ha reconocido que en el fútbol siempre hay accidentes pero que no suelen tener importancia.