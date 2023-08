La Gala Starlite 2023 desde dentro: el coche de ensueño de Antonio Banderas y el 'Despacito' de Luis Fonsi

Como cada mes de agosto desde hace catorce años, la Gala Starlite volvía a celebrarse durante la noche del pasado domingo. Como viene siendo habitual, un año más, Antonio Banderas inauguraba la alfombra roja a bordo de un modelo de Ford, en este caso, el nuevo Ford Explorer, que se ha estrenado en España, conducido por el actor malagueño.

Antonio Banderas ha confesado su amor por la conducción de vehículos eléctricos como el Ford Explorer (100% eléctrico). "Me encanta, espero que Ford me ceda uno porque, desde hace ya muchísimos años en Los Ángeles, vengo utilizando vehículos eléctricos. Me encanta recargarlo en casa y la sensación a la hora de conducirlo", ha expresado.

Antonio firma el nuevo Explorer de Ford. Ford

El malagueño volvía a ser el padrino de una gala que este año han presentado el humorista Carlos Latre y la modelo Valeria Mazza, que han estado rodeados a su vez de decenas de celebrities, entre las que destacan Luis Fonsi o Miguel Ángel Silvestre, así como cientos de amigos de la familia Starlite.

La gala

La gala Starlite es, cuando menos, curiosa, para el sector de la población menos pudiente. Cada comensal, paga 1.000 euros --solidarios-- por cenar mientras disfruta de actuaciones en directo y de una subasta de productos de alto valor. La recaudación que se logra tras subastar estos objetos se destina a causas solidarias, especialmente vinculadas a la educación de menores necesitados. En los últimos trece años, durante los cuales Ford ha sido partner de movilidad de la gala, se han logrado recaudar más de dos millones de euros y gracias a la Fundación Starlite y a Lágrimas y Favores un total de 30.000 niños y 150.000 familias se han beneficiado.

Entre los objetos subastados más destacados de la gala de este año, la escultura 'No arte here' del artista malagueño Javier Calleja y que se ha llevado el propio Banderas por 35.000 euros, o una guitarra MR firmada por diferentes artistas que se ha comprado por 45.000. La subasta más cara fue la de la obra Panda in love de Domingo Zapata, que ha partido de 100.000 euros.

Durante la gala surgieron diversas actuaciones musicales como la de Luis Fonsi, que tras interpretar Aquí estoy yo, invitó al público a bailar coreando su canción más viral, Despacito. Así, también sorprendió cantando Julio Iglesias Jr, con un medley de canciones de su padre, Julio Iglesias. El galardonado Christopher Cross también puso su granito de arena con su estilo propio, al igual que el flamenco Kiki Morente, que con sus quejíos enamoró a toda la cantera.

Entre las personas premiadas por su labor filantrópica, la modelo Esther Cañadas, por su labor en la India junto a UNICEF, Katalia o Alaya; el pintor Domingo Zapata, por ser embajador de la Fundación Scholas Ocurrentes; el cantante Luis Fonsi, por su trabajo día a día en su propia fundación, LuisFonsiFoundation; la cantante Rosana, por por su maratón solidario #12horasmássinmiedoRosana; el actor Miguel Ángel Silvestre, siempre unido a Save the Children; y el futbolista Thibaut Courtois y la modelo israelí Mishel Gerzig, por su compromiso de usar su fama y su posición para apoyar y promover causas sociales. Los últimos no acudieron a la gala después de que el portero sufriera una grave lesión hace apenas unos días.

Durante toda la gala, Carlos Latre, que volvió a la producción del evento después de unos años, subió al escenario con su gran virtud a muchas otras celebridades a través de su voz. Matías Prats, Boris Izaguirre, Eros Ramazzotti o incluso Julio Iglesias estuvieron sobre el escenario. Pese a la presencia de Victoria Federica entre los invitados, no hubo ni rastro del rey don Juan Carlos entre las imitaciones de Latre. La joven subió al escenario en un par de ocasiones aunque, prácticamente, no articuló palabra. Pese a estar como en casa, pues Starlite es su safe place durante el verano en Marbella, no se la veía especialmente cómoda durante sus apariciones.

Y tras entonar un himno creado para la ocasión, una lluvia de confeti de color turquesa marcó el final de una gala, pero el inicio de la fiesta y las copas. Este estuvo amenizado por Juan Peña, quien con sus versiones puso a bailar a todos los asistentes, especialmente a los compañeros de la prensa, de los que siempre se acuerda mucho.

Sigue los temas que te interesan