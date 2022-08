9 de 11

El matrimonio tampoco quiso perderse esta velada, una de las más importantes en la Costa del Sol. Para la ocasión, la empresaria confió en Cristina Reyes con un diseño off the shoulders de Tot-Hom, con escote corazón, mangas abullonadas y falda en forma de A. Lourdes completó el look con sandalias de Aquazzura, joyas de Coolook y clutch de Jimmy Choo.

Francisco, por su parte, se decantó por un conjunto blanco. El torero, al final de la velada, se animó a cantar con un grupo de amigos. Rivera ha creado un grupo de música. "Ninguno nos dedicamos a esto, preparamos una rumbita, para aportar un granito de arena y hacer que la gente se lo pase bien", ha asegurado.

El grupo, llamado 'Una y nos vamos', ha sido formado por la Fundación Lágrimas y Favores para ayudar a conseguir fondos para la causa: "Lo importante es estar aquí, aportar el granito de arena, contribuir".

A pesar de no dedicarse a la música, Fran Rivera reconoce el empeño que ha puesto en que la actuación salga lo mejor posible: "Nosotros nos reunimos y cantamos cositas nuestras, y nos lo hemos currado, nos lo hemos currado muchísimo y espero que la gente se divierta y disfrute".