Antonio Banderas: "Mi partido es la democracia y aquello que los ciudadanos de mi país decidan"

" El Soho fue mi sueño y ahí está. Todas las artes escénicas van a estar aquí en Málaga metidas, y seguiremos creciendo", ha dicho entusiasmado, alegando que los proyectos que nacen en Málaga después siguen vivos por toda la geografía española. "Lo próximo que vamos a estrenar es Company en Madrid".

Respecto al futuro, el actor señala que si la situación económica del país sigue empeorando "habrá que aguantar". "Básicamente, mis empresas no están generadas para crear fondos y sí para crear puestos de trabajo. Buscamos la excelencia. Es mi objetivo. Son sin ánimo de lucro. Lo que intentaremos será perder menos", ha reconocido.

El actor ha hecho hincapié en que ya tiene claro "que me voy a morir". " La gente vive como si no se fuera a morir, coleccionado cosas como el dinero, algo que no sirve para nada. Quiero un lugar donde disfrutar de mi vocación como actor y eso estoy haciendo", ha declarado a la prensa.

Su hermano ganó hace tan solo unos días la Copa del Rey de vela, donde este se declaró como monárquico. "¿No será porque le entregaba el premio el rey?", bromeaba Antonio. "Yo me declaro demócrata. Mi partido es la democracia y aquello que los ciudadanos de mi país decidan. En realidad la monarquía fue votada. Fue votada en una Constitución aprobada en el 1978. Ahí, España fue definida como un reino, hasta que no se demuestre lo contrario es lo que decidió el pueblo", respondió con rotundidad.

Sobre la Feria de Málaga, el actor ha confesado a este periódico que no está en sus planes pisarla y que se quedará en Marbella. "Es pensar en las Maris (y ellos también) perjudicados en el suelo con sus trajes y me lo pienso dos veces...", decía, en tono jocoso.