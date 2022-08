Richard Gere y William Levy, los invitados más esperados en la Gala de la Fundación Starlite de Marbella

Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas. La Gala de la Fundación Starlite se celebra un año más en la bella cantera de Nagüeles de Marbella, donde nació el festival hace más de una década. Ha llegado la fecha más esperada en el calendario estival deLa Gala de la Fundación Starlite se celebra un año más en la bella cantera de Nagüeles de Marbella, donde nació el festival hace más de una década.

Esta noche pasarán por la alfombra roja de la cantera numerosas estrellas del panorama nacional e internacional. El más esperado, sin lugar a dudas, Richard Gere, quien acudirá a la gala acompañado de Alejandra Gere. Tampoco faltarán Ana García Obregón, Victoria Federica, Fran Rivera o la ministra Reyes Maroto, fiel seguidora del festival.

Un invitado que ha confirmado a última hora su asistencia es uno de los hombres más deseados de la temporada: William Levy, que levanta pasiones allá por dónde va con su sonrisa y sus poses. "En cuanto supo que venía no me dio tiempo a decir que quería entregarle el premio yo... Sandra se lo adjudicó sin que me diese tiempo a pedirlo", bromeaba Valeria Mazza en la rueda de prensa celebrada esta mañana en Starlite, donde ya estaba todo prácticamente a punto para la gran noche con un centenas de trabajadores ultimando detalles mientras luchaban contra el calor. Por otra parte, una de las que ya estaban confirmadas, Paloma Cuevas, se cae finalmente del plan de domingo.

Una de las grandes sorpresas que ha podido conocer EL ESPAÑOL de Málaga es que Banderas llegará a la Gala a bordo de un Ford F-150 Lightning, un titán eléctrico superventas en EE.UU, que no se comercializa en Europa y que ha sido expresamente trasladado a España para el evento. Como curiosidad, Biden también lo condujo en su día cuando el vehículo aún estaba en pruebas dando declaraciones tan simpáticas como "¡Este cacharro es rápido!". Sin duda, los chicos de Ford ya pueden presumir de que dos grandes personalidades como el presidente de los Estados Unidos y el mismísimo Banderas han conducido uno de sus coches estrella.

En el evento estarán presente 400 personas que han pagado 1.000 euros por cubierto. Como habitualmente, la cena transcurrirá mientras se premia a diferentes personalidades por su compromiso social, intercalando actuaciones musicales -estarán a cargo de Andrea Bocelli, Ainhoa Arteta, Diego Torres, Chucho Valdés, Reik o Juan Peña, entre otros- y también se irán subastando diferentes objetos con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Starlite y todas las personas necesitadas que están detrás del ente.

