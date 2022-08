Sandra García-Sanjuán: "Para mí Starlite no es un trabajo, lo es todo, es mi hobby"

Este verano no ha sido el de Carmen Lomana el único cumpleaños que ha celebrado Sandra García-Sanjuán, creadora de Starlite. Su hijo, su retoño, su bebé, el Festival Starlite Catalana Occidente, cumple este año una década.

En 2012 se celebró la primera edición del festival, "toda una pesadilla". "Cada día caíamos o mi marido o yo. Teníamos que apoyarnos mutuamente siempre y reconozco que fue difícil tirar hacia delante. Como dice Banderas en el documental -del aniversario- "la mayoría de empresarios se hubiese rendido"", cuenta a este periódico la empresaria.

Ahora que mira hacia atrás, asegura que "la clave del éxito está en la resiliencia, en la perseverancia y en la resistencia". "Para llegar a este punto ha habido momentos de muchos obstáculos y dificultades. Muchos momentos gloriosos y maravillosos, también, pero no hay que olvidar que las rosas tienen espinas", confiesa.

Cree que ahora simplemente recogen lo sembrado en los últimos diez años teniendo en cuenta que han pasado momentos muy duros como la pandemia. Según los datos, Starlite fue el único festival internacional que se celebró en 2020. "Lo hicimos con unos protocolos de seguridad muy grandes, pero con unas pérdidas enormes", reconoce Sandra, que concibe la pandemia como un reseteo. "Arrancar el festival fue complicado como la pandemia, pero cuando uno piensa que todo va a salir bien y visualiza lo que quiere, al final los resultados fantásticos acaban llegando. Hemos pasado en diez años de quince días de festival a tres meses", explica.

El motivo de aumentar el número de conciertos, por un lado, económico. Antes de la pandemia hicieron dos meses de festival, pero en 2021 después de que el de 2020 solo durara un mes, pensaron que sería viable que pasara a ocupar tres meses. "Al final, cuanto más conciertos hagamos más rentables nos sale. Construir la ciudad Starlite para un día resulta carísimo", dice.

Al tema económico se junta que el público respondía y que "tras dos años de pandemia, hay más artistas girando que nunca". "Vas abriendo días y cuando te das cuenta llevamos tres meses de Starlite", declara Sandra, que además apunta que "Starlite es la casa de encuentro de los artistas" y cree que desestacionalizar es lo más importante de todo: "No se concentra todo en agosto. Estamos un cuarto de año activos, de junio a septiembre".

Informe

Según declara Sandra García-Sanjuán, la ministra Reyes Maroto le dijo que "en Starlite tocamos los tres palos de su cartera: Comercio, Industria y Turismo". Este verano han presentado un informe donde se puede apreciar cómo están recibiendo a visitantes de 95 nacionalidades diferentes y el impacto económico del festival supone "mucho" en el PIB español, "muy por encima del resto de la competencia".

Tenía ganas de tener un informe de estas características para cuantificar Starlite. "Las cifras nos ayudan a ponerlo en valor y poder hacer comparativas con datos totalmente objetivos", sostiene.

Los números no engañan. Starlite ha generado más de 1.400 millones de euros y ha creado 31.784 puestos de trabajo en diez años. Para Sandra, el festival es "un dinamizador de destino" y "un generador de contenidos". "No es un festival cualquiera y por eso estoy convencida de que va a crecer exponencialmente. Hasta llegar al techo tenemos un recorrido enorme", dice.

"¿Pero se puede mejorar la excelencia? ¿Hay autocrítica?", le pregunto. "Sí, cada año cogemos lo logrado, lo ponemos en el suelo y nos retamos a mejorar", explica. Este año se pusieron como meta lograr que Starlite fuera un oasis. Un reto que han conseguido gracias a un notable aumento de la vegetación y de las figuras de animales por todas partes.

Para los próximos años tienen "pendiente" crecer a nivel global en plataformas, contenidos en redes y en lo audiovisual. De hecho, han sacado su propia productora este año. "Lo importante no es que vengan 350.000 personas a Starlite, sino llegar a las millones que sueñan con venir aquí. Esas sueñan con venir gracias a los impulsos que les llegan a través de las pantallas y diferentes vías", cuenta.

En septiembre presentarán en Madrid el documental que presentaron en la Cantera de Nagüeles en junio -este se podrá ver en plataformas digitales-. Así, cuentan con un programa que va a 60 países con dieciséis capítulos donde hablan de Starlite y los diferentes artistas que pasan por Marbella a lo largo del verano.

Así, Sandra cuenta que están tratando de generar magia con combinaciones de artistas que nunca se han visto juntos ni se les esperaba. "Queremos marcar la diferencia con actuaciones y experiencias que no has visto nunca antes. Somos un festival muy ecléctico", añade. Este año Coque Malla y Jorge Dexler, Baute y Chenoa o Naranjo y Trevi, entre otras más fusiones.

Un hobby, no un trabajo

Pese a que Sandra es una de las empresarias más influyentes de Marbella, ella no considera que "trabaje". "Starlite es mi hobby, en mi tiempo libre estoy allí", confiesa. No le importaría tener que trabajar gratis y buscarse otro trabajo. "Starlite es casa y amigos. Tengo un equipo humano y unos invitados brutales. Yo no siento que trabaje, llevo toda la vida haciendo lo que me apasiona. Cada vez el reto es mayor porque el festival es cada vez más grande. Mi hobby siempre fueron los conciertos y la música, así que no puedo sentirme más afortunada, no hay diferencias entre mi vida laboral o la música", manifiesta.

Además, reconoce entre risas que su casa -de nueve habitaciones- se convierte en un pequeño hotel cada noche. "Por aquí pasan Valeria Mazza, Susanna Griso o Ainhoa Arteta, entre otros. Me encantan el momento del desayuno y el de la piscina, así como el de la tertulia comentando la noche con la última copa. Lo vivo como un Gran Hermano", afirma.

Es digno de ver cómo Sandra no pierde la sonrisa dentro del recinto de Starlite cada noche. Ama su trabajo y, si tuviera que darle un consejo a una chica que empieza en el mundo empresarial, le diría que "enfoque su empresa en lo que apasiona, así le pasará como a mí". "Le diría que deje los miedos a un lado, ¡céntrate en las capacidades! Los miedos te limitan, te hacen que no veas el camino y te hacen tomar decisiones equivocadas siempre, te lo digo de corazón", zanja, como consejo.

Sigue los temas que te interesan