El PP cierra la polémica sobre la candidata a la alcaldía de Marbella: será Ángeles Muñoz (por ahora)

El PP andaluz no quiere alimentar la incertidumbre sobre su candidatura a las próximas elecciones municipales en Marbella ni engordar las expectativas de sus contrincantes políticos y este mismo viernes el presidente del PP en la comunidad y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, repetirá como cabeza de lista pese a las dudas generadas por los negocios de su marido y su hijastro, que están siendo investigados judicialmente.

Moreno visitaba hoy las instalaciones de la Corporación Tecnológica de Andalucía en Sevilla pero tenía claro que las preguntas de los periodistas iban a ir enfocadas al caso de Muñoz, máxime cuando ayer jueves se hizo público que el PP estaba realizando una encuesta para saber si Muñoz tenía o no el suficiente respaldo en Marbella como para presentarla o no. "Ya le adelanto yo que la señora Muñoz va a ser la candidata", ha dicho Moreno para intentar zanjar la cuestión.

Moreno ha insistido en el mismo mensaje que lleva dando unas semanas. Que Muñoz no está investigada y que el Ayuntamiento de Marbella no se ha visto implicado en las supuestas tramas delictivas del marido y el hijastro de la regidora marbellí. "Ahora mismo no hay nada nuevo, no está sometida a ningún tipo de investigación, ni de la Agencia Tributaria, ni de la Fiscalía ni de ninguna autoridad judicial", ha recalcado el líder del PP andaluz.

"Ella ha planteado que es ajena ella y el Ayuntamiento de Marbella a cualquier actuación en torno a su marido, a su hijastro", ha repetido Moreno, haciendo hincapié en que "son temas que son separados". Es decir, que el PP cree que Muñoz no tenía ni idea de lo que supuestamente hacían su marido y su hijastro. Eso es, lógicamente, de puertas para fuera. De puertas para dentro este diario contactó hace unos días con varios dirigentes del PP y todo era preocupación, dudas e incertidumbre porque entienden que la situación de Muñoz, su marido y su hijastro no es normal. Incluso en el PP hubo voces que pedían que Muñoz no fuera la candidata si acababa siendo investigada. Por ahora, la alcaldesa marbellí está libre de culpa y será la candidata. Pero de aquí a mayo todavía pueden pasar muchas cosas.

Mientras tanto, Ángeles Muñoz ha agradecido hoy la confianza del partido y ha afirmado que está siendo sometida a una "campaña absolutamente política y de acoso".

