Buscan a Dunia, una joven de 25 años desaparecida en Marbella desde el martes.

La organización SOS Desaparecidos ha activado una nueva alerta por desaparición y ruega colaboración ciudadana para localizar a una joven desaparecida el pasado 14 de junio en Marbella. La chica, de 25 años, se llama Dunia Bazzah Rouifi. La joven mide 1,68, tiene pelo largo y moreno, ojos negros y dos tatuajes en la pantorrilla derecha. Uno con el nombre de Samira y otro del símbolo del signo del zodiaco Virgo.

La familia no tiene información sobre su paradero desde el pasado martes. No ha trascendido la ropa que llevaba en el momento de la desaparición. Desde SOS Desaparecidos disponen dos números de teléfono que están abiertos las 24 horas del día: 642 650 775 y 649 952 957. Si tienes alguna información, no dudes en llamar a alguno de ellos.