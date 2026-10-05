Imagen captada por una de las cámaras del sistema de videovigilancia del Soho de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Málaga amplía su 'Gran Hermano': nuevas cámaras en las estaciones y una veintena en Victoria y Lagunillas

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga instalará cámaras en siete puntos del entorno de las estaciones de tren y autobuses, tras recibir la autorización del Gobierno central. El Consistorio proyecta alrededor de 20 dispositivos de videovigilancia en los barrios de Victoria y Lagunillas, donde el proyecto aún está en elaboración. Con otras 30 cámaras en instalación en monumentos y elementos singulares, la red municipal prevé alcanzar 130 dispositivos antes de final de año. La Policía Local ha incorporado 57 agentes y prevé sumar otros 51; además, se han convocado 74 plazas y Bomberos ha recibido 90 nuevos efectivos.

Los ojos electrónicos de Málaga siguen multiplicándose. El Ayuntamiento prepara una nueva ofensiva de videovigilancia que llevará cámaras a siete puntos estratégicos del entorno de las estaciones de tren y autobuses y proyecta alrededor de 20 dispositivos más en Victoria y Lagunillas.

La expansión no se queda ahí. Con otras 30 cámaras actualmente en instalación en monumentos, fuentes y elementos singulares, la red municipal está llamada a alcanzar los 130 dispositivos antes de que acabe el año.

Los nuevos puntos autorizados ya por el Gobierno central se reparten por Héroe de Sostoa, Góngora, Paseo de los Tilos, Mendívil, Eguiluz, Mauricio Moro y avenida de las Américas.

En Victoria y Lagunillas, mientras tanto, el Consistorio todavía trabaja en el proyecto que permitirá concretar el futuro despliegue.

Los detalles fueron anunciados la semana pasada por el alcalde, Francisco de la Torre, en el Debate del Estado de la Ciudad.

El anuncio se integra en una ampliación mucho más amplia de la red municipal, que incluye la vigilancia de monumentos, fuentes y elementos singulares, caso del Acueducto de San Telmo, la entrada del Castillo de Gibralfaro, el acceso principal de la Alcazaba, la fuente de la plaza del Obispo y la escultura del Marqués de Larios.

A esta expansión se suman las cámaras ya instaladas en el túnel de la Alcazaba (12), La Trinidad (10), Parque de San Rafael (9), la Jefatura de Policía Local de la avenida de La Rosaleda (6) y el entorno del Ayuntamiento (3).

El Ayuntamiento también está trabajando para extender la videovigilancia a los parques empresariales, con una primera fase en Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara y una segunda en La Estrella, San Luis, El Viso y Alameda.

A estos puntos concretos, el equipo de gobierno añade las 35 cámaras instaladas por Limposam en el Parque del Oeste y que, en dos fases, funcionan desde finales de 2024.

En materia de seguridad, el mandatario local precisó que en lo que va de mandato, la Policía Local ha incorporado a 57 nuevos agentes a su plantilla, estando prevista la terminación en marzo del año que viene de la formación de otros 51. Con ello, la plantilla alcanzará los 886 efectivos.

En esta línea de acción, el equipo de gobierno ya dio luz verde a la convocatoria de otra convocatoria con 74 plazas, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local. Igualmente, la plantilla de Bomberos se ha reforzado durante este mandato con 90 nuevos efectivos.