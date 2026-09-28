Parcela de Cerrado de Calderón sobre la que se proyecta el nuevo edificio comercial. Google Earth

Málaga da luz verde al nuevo edificio comercial que una empresa de Barcelona proyecta en Cerrado de Calderón

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado un nuevo edificio comercial en Cerrado de Calderón, impulsado por una empresa de Barcelona. El edificio tendrá 300 metros cuadrados construidos, nueve plazas de aparcamiento y un presupuesto de ejecución de 439.370 euros. La promotora es la sociedad Millor de Veritat SL, dedicada a la actividad inmobiliaria y con sede en Barcelona. La licencia incluye condiciones para la retirada y reposición de arbolado, exigiendo una fianza de 6.937,82 euros y un plazo de ejecución de hasta 36 meses.

Cerrado de Calderón sumará en los próximos meses una nueva pieza a su paisaje urbano. El Ayuntamiento de Málaga acaba de autorizar el proyecto impulsado por una empresa de Barcelona para levantar un nuevo edificio de uso comercial en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados.

La actuación, según la documentación oficial, contempla una construcción de 300 metros cuadrados y nueve plazas de aparcamiento, con un presupuesto de ejecución material de 439.370 euros.

Detrás de la operación está la firma Millor de Veritat SL, sociedad con domicilio social en Barcelona y dedicada a la actividad inmobiliaria.

La empresa fue constituida en 2015 y figura en el Registro Mercantil de Barcelona con un objeto social centrado en la realización de actividades inmobiliarias y, en particular, la explotación y arrendamiento de inmuebles.

Los informes municipales concluyen que la propuesta se ajusta a los parámetros urbanísticos aplicables. La documentación contempla la ejecución del edificio dentro de la parcela y mantiene las condiciones urbanísticas exigibles para este ámbito. La licencia no autoriza, sin embargo, una actividad comercial concreta. Es decir, no identifica si será un supermercado, un restaurante, una tienda o un negocio concreto.

Una actuación que también afecta al arbolado

Uno de los aspectos incluidos en la licencia tiene que ver con el tratamiento de la vegetación existente en la parcela. El expediente incorpora las condiciones establecidas por el área municipal competente en materia de Parques y Jardines.

La autorización permite la retirada de determinados ejemplares y especies conforme a lo recogido en el informe municipal, pero obliga al promotor a acreditar posteriormente el cumplimiento de las condiciones fijadas por los servicios municipales.

Entre ellas figura una fianza de 6.937,82 euros, vinculada a las obligaciones de reposición y conservación del arbolado, que podrá constituirse mediante depósito o mediante la garantía prevista por el Ayuntamiento.

El plazo inicialmente planteado para ejecutar las obras era de tres meses, pero la resolución municipal acaba fijando un plazo de 36 meses para completar la actuación.

La licencia fue concedida y firmada durante el pasado mes de julio, después de que los informes técnicos municipales concluyeran que el proyecto cumplía los parámetros urbanísticos aplicables.