El Metro de Málaga pierde velocidad tras el boom del Centro: suma 340.000 viajeros más hasta julio y mira al Civil

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Las claves Generado con IA El Metro de Málaga sumó 11,4 millones de viajeros entre enero y julio de 2026, un 3,1% más que el año anterior, pero con un crecimiento mucho más moderado que en años anteriores. La llegada del Metro al Centro Histórico en 2023 disparó la demanda, pero desde entonces el ritmo de incremento de pasajeros se ha ralentizado y la red entra en una fase de consolidación. La ampliación hacia el Hospital Civil, en marcha y prevista para finales de 2030, podría aportar entre 3,5 y 4 millones de viajeros más al año y superar la barrera de los 20 millones de pasajeros. Junta y Ayuntamiento estudian nuevas ampliaciones del Metro hacia el Parque Tecnológico, la zona Este y Ciudad Jardín para seguir captando usuarios.

La llegada del Metro de Málaga al Centro Histórico cambió la escala de la red. En 2024, el suburbano dio un salto superlativo, llegando a duplicar la demanda del ejercicio anterior, cuando los trenes tenían en El Perchel su última parada en dirección al casco urbano.

Desde entonces, las estadísticas oficiales confirman que el crecimiento se ha moderado. Muestra de esta tendencia son los datos de los primeros siete meses de 2026, que apuntan a una infraestructura consolidada, con incrementos cada vez más pequeños.

Este escenario eleva la importancia de la ampliación ya en marcha en dirección al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, llamada a medir hasta dónde puede crecer la red.

El Metro ha sumado 11,4 millones de viajeros entre enero y julio de este año, según la serie de datos oficiales facilitada a EL ESPAÑOL de Málaga. Son 340.000 más que en el mismo periodo de 2025, un aumento del 3,1%. En 2025, el incremento había sido de 760.000 usuarios, el 7,4%, frente a los primeros siete meses de 2024.

La comparación con 2023 permite entender el cambio. En los primeros siete meses de aquel año, cuando la red todavía no había incorporado plenamente el nuevo tramo hasta el Centro, se contabilizaron 6,791 millones de viajeros. Un año después, la cifra había escalado hasta los 10,3 millones. En dos años, la demanda acumulada había aumentado en más de 4,6 millones de pasajeros.

El gran salto se produjo con la llegada al Centro

El 27 de marzo de 2023, el Metro de Málaga abrió las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, con lo que las líneas 1 y 2 comenzaron a conectar directamente con el Centro Histórico. El cambio permitió ampliar el área de captación del suburbano y acercar el transporte público a uno de los principales polos de actividad de la ciudad.

La evolución de los viajeros en los primeros siete meses de cada año es la siguiente:

Enero-julio 2023: 6,791 millones

Enero-julio 2024: 10,3 millones

Enero-julio 2025: 11,06 millones

Enero-julio 2026: 11,4 millones

El crecimiento del 2024 fue extraordinario: 3,509 millones de viajeros más que en 2023, un 51,7%. El ritmo bajó al 7,4% en 2025 y al 3,1% en 2026. La red sigue ganando pasajeros, pero el incremento anual se ha reducido a menos de la mitad en dos años.

La tendencia también se observa en el balance anual. El Metro cerró 2025 con 19,22 millones de viajeros, un 5,29% más que en 2024.

La red se acerca a los 20 millones

La proyección para 2026, elaborada a partir de los datos acumulados hasta julio, sitúa la demanda anual en torno a 19,9 millones de viajeros. Es una cifra que dejaría al Metro prácticamente en la barrera de los 20 millones, pero sin que la red haya incorporado todavía ninguna nueva estación.

El dato sugiere que la infraestructura actual está entrando en una fase de consolidación. La red ya tiene una demanda elevada, pero los incrementos son más modestos. El gran salto de 2024 no se ha repetido en los dos años posteriores.

La pregunta que plantea esta evolución es si el Metro puede seguir creciendo a un ritmo similar con las líneas actuales o si necesita abrir nuevos corredores para captar viajeros que hoy no utilizan el suburbano. El Hospital Civil se presenta como el próximo gran examen de esa capacidad de expansión.

La Junta de Andalucía calcula que la llegada del Metro al Civil aportará entre 3,5 y 4 millones de viajeros adicionales al año a la red completa.

La ampliación tiene 1,8 kilómetros de longitud y tres estaciones: Hilera, La Trinidad y Hospital Civil. El trazado discurre íntegramente soterrado y dará cobertura al distrito de Bailén-Miraflores, con más de 60.000 habitantes, además de facilitar el acceso al Hospital Civil, el Materno y el futuro tercer hospital de Málaga.

Este salto no se produciría, sin embargo, de un día para otro, puesto que las mejores previsiones demoran a finales de 2030 la terminación y puesta en marcha de la infraestructura.

El primer tramo, entre Guadalmedina e Hilera, supera ya el 75% de ejecución, según el último balance de la Junta. El segundo, entre Hilera y Eugenio Gross, avanza con la ejecución de la losa de cubrición del túnel.

El tercer tramo, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, tiene 510 metros de longitud y una inversión de 48,24 millones de euros. Las obras comenzaron en junio de 2026 y cuentan con un plazo de ejecución de tres años.

La evolución de los viajeros de los primeros siete meses coincide con un momento en el que Málaga estudia futuras ampliaciones de su red de Metro. La Junta y el Ayuntamiento analizan opciones para extender el servicio hacia el Parque Tecnológico de Andalucía, la zona Este y Ciudad Jardín.

El Civil ofrece un primer objetivo. Si se alcanza, la red podrá superar los 20 millones de pasajeros con margen. Si no, el comportamiento de la demanda permitirá evaluar cuánto del crecimiento futuro depende de la incorporación de nuevos equipamientos y barrios al sistema de transporte público.