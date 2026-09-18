Málaga mueve ficha para paliar el agujero de aparcamiento del CaixaForum: creará 58 nuevas plazas en calles próximas

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga creará 58 nuevas plazas de aparcamiento en calles próximas al CaixaForum para paliar la pérdida de 300 plazas por las obras. Las nuevas plazas estarán repartidas en cuatro vías: Corregidor Antonio de Bobadilla (margen este y oeste), Corregidor Paz y Guzmán, y Luis F. Pallardó Peinado. La actuación consiste en pasar el aparcamiento en línea a batería y ajustar la sección de las calles, principalmente en la barriada de Los Corazones. El Ayuntamiento prevé impulsar nuevos parkings soterrados en la zona y actualizar los estudios para aparcamientos de residentes en Portada Alta y Los Corazones.

El Ayuntamiento de Málaga empieza a mover sus piezas para paliar, al menos parcialmente, el déficit de aparcamientos generado desde el inicio de las obras de construcción del CaixaForum en la parcela localizada justo frente a la Comisaría de la Policía Nacional.

El arranque de los trabajos de este deseado equipamiento cultural obligó a cerrar una pastilla de suelo que desde hace décadas venía usándose como punto de estacionamiento en precario.

En concreto, fueron unas 300 plazas las suprimidas por el avance del proyecto cultural, generando el malestar de los vecinos del entorno y de los propios sindicatos policiales.

Transcurridos varios meses, la Gerencia de Urbanismo acaba de adjudicar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Eiffage y Conacon los trabajos de reordenación del viario con el objetivo de crear nuevas plazas de aparcamiento en el entorno de la zona afectada.

De acuerdo con la documentación, el valor de las obras planteadas, que cuentan con un plazo de seis meses, es de 219.887,44 (IVA incluido).

Ordenación de la parcela sobre la que se levantará el CaixaForum de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La operación que ahora avanza permitirá, según los datos oficiales, crear 58 nuevas plazas de aparcamiento repartidas en cuatro actuaciones. En concreto, las vías afectadas son:

Corregidor Antonio de Bobadilla, margen este: 9 plazas

Corregidor Antonio de Bobadilla, margen oeste: 21 plazas

Corregidor Paz y Guzmán: 21 plazas

Luis F. Pallardó Peinado: 7 plazas

La actuación se consigue, principalmente, pasando aparcamiento en línea a batería y mediante ajustes puntuales de la sección de las calles. De estos cuatro puntos, tres son calles localizadas al sur de la parcela, en la barriada de Los Corazones.

La acción, en cualquier caso, no permite cubrir en su totalidad las plazas perdidas por el CaixaForum, complejo que incluye la ejecución de una única planta de estacionamiento con capacidad para un centenar de plazas en rotación.

Atendiendo a los compromisos asumidos en su día por el equipo de gobierno con los vecinos, a este primer movimiento de reordenación de calles deberá sumarse el impulso de nuevos parking soterrados en el entorno.

Para ello, se anunció la idea de actualizar los estudios de los aparcamientos para residentes previstos en dos ubicaciones de Portada Alta (calle Luis F. Pallardó Peinado y calle Nicolás Isidro) y otras dos en Los Corazones (calle Antonio de Bobadilla y calle Francisco De Molina).