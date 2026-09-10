Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga y de la política: "Voy a seguir comprometida con esta ciudad"

La edil y portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en el pleno extraordinario. Ayuntamiento de Málaga

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, deja su cargo y la política tras casi 20 años de trayectoria. La edil ha entregado su acta de concejal y asegura que, aunque cambia de ámbito profesional, mantiene su compromiso con la ciudad. Ha agradecido a compañeros, colaboradores, vecinos y a su familia el apoyo recibido durante su etapa política. El alcalde Francisco de la Torre y portavoces de la oposición han elogiado su dedicación, formación y servicio a Málaga.

Elisa Pérez de Siles, edil y portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, dice adiós a la política. Este jueves ha formalizado la entrega de su acta de concejal y ha asegurado que cambia de lugar pero no su compromiso con la ciudad.

"Me llevo algo que ningún cambio profesional me puede quitar, que es el honor y el orgullo de haber servido a la ciudad más bonita del mundo, que es Málaga", ha señalado.

El Ayuntamiento de la capital ha acogido el pleno extraordinario para tomar conocimiento de esta entrega del acta de concejal, después de que Pérez de Siles haya decidido dejar la política tras casi 20 años de trayectoria profesional vinculada al Ayuntamiento para pasar a la empresa privada.

"Hoy no siento que termine un camino, siento que empieza una nueva etapa de mi vida, con nuevos retos profesionales y nuevos retos personales. Cambio de lugar, pero no cambio de compromiso, porque siempre voy a seguir comprometida con esta ciudad, con sus barrios, con sus vecinos, con el futuro de esta ciudad durante el resto de mi vida", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que abandona la Casona del Parque "con gratitud, con mucho orgullo y, sobre todo, con muchísimos y muy buenos recuerdos".

"Han sido casi dos décadas apasionantes, dos décadas de muchísimo trabajo, de responsabilidad, de aprendizaje, de dificultades, de proyectos y también, sobre todo, de muchísima alegría", ha asegurado.

Además, ha remarcado que "saber que puedes ayudar, que puedes mejorar la vida de tu vecino y que puedes contribuir, aunque sea de forma muy modesta, a transformar la ciudad que quieres" es a su parecer "lo que da sentido a todo esto".

Visiblemente emocionada, ha dado las gracias a su familia, porque, ha dicho, "ellos saben mejor que nadie cuánto tiempo, cuántas horas dedicamos todos a esto y cuánto tiempo les restamos, quizás mucho, por nuestra responsabilidad a ellos".

Pérez de Siles ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de las corporaciones de Málaga de las que ha formado parte, a los que ha dicho admirar; para sus colaboradores y los directores de distritos en los que ha tenido responsabilidad; y para los vecinos y asociaciones que ha conocido y con los que ha trabajado en los barrios.

También para los ediles de la oposición, porque ha asegurado que aunque defienden ideas diferentes les une "el deseo de que esta ciudad y que Málaga siga avanzando".

Un apartado especial en su discurso ha tenido el alcalde, Francisco de la Torre, "el capitán de este barco, el jefe con mayúsculas durante todos estos años. Alcalde de alcaldes, decano del municipalismo; una persona con una visión estratégica brutal que siempre regala y pone a favor de esta ciudad".

Servicio "sincero y entregado" a la ciudad de Málaga

Por su parte, el alcalde le ha dado las gracias por su trabajo "de servicio sincero y entregado a la ciudad de Málaga, a los malagueños y a las malagueñas" y de cohesión; así como su formación y preparación y su "afán de aprender".

Ha asegurado que ese trabajo en distintas áreas municipales y en contacto con los vecinos ha marcado a Pérez de Siles y ha considerado que la vida política "es hermosísima cuando se vive con honestidad, con entrega, como servicio al bien común". "Y esa vivencia la tienes contigo y te la llevas para siempre, la vas a recordar y te puede enriquecer y orientar", ha dicho.

De la Torre se ha mostrado convencido de que esa experiencia le va a servir en su nuevo camino y ha aludido a las motivaciones profesionales de la concejala para abandonar la política y también a las "muy personales", apuntando que "cuando se elige esa opción de ser madre, resulta complicado, complejo, el compatibilizar momentos muy concretos".

"Alguna vez dije, hay vida también fuera de la política y tú lo vas a demostrar, lo estás demostrando. Y te deseamos lo mejor en el plano profesional y en el plano personal. Serás muy feliz, estamos convencidos", ha expresado De la Torre.

Los portavoces de la oposición también han tenido palabras para Pérez de Siles, destacando su trayectoria política y su cercanía y respeto a pesar de las diferencias ideológicas; y le han deseado lo mejor en el plano profesional y también en el personal.