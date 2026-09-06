El Ayuntamiento de Málaga colocará un árbol de "porte medio" en la plaza del ficus de La Paz

Una imagen de cómo ha quedado el árbol y mensajes de los vecinos. Alba Rosado

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga plantará un árbol de porte medio en la plaza Juan Ruiz Sánchez, en La Paz, tras la tala de un ficus por motivos de seguridad. El ficus fue retirado después de que una de sus ramas principales se rompiera, generando un fallo estructural que hacía inviable su conservación. El nuevo árbol será elegido atendiendo al espacio y condiciones del entorno, garantizando su arraigo y desarrollo futuro. La sustitución forma parte del plan municipal para reforzar la vigilancia y control del arbolado urbano, con más de 31.000 actuaciones solo este año.

El Ayuntamiento de Málaga plantará un árbol de porte medio en la plaza Juan Ruiz Sánchez, la conocida como plaza "del Cuadrado", en el barrio de La Paz, en sustitución del ficus que ha tenido que talar "por motivos de seguridad" tras el fallo estructural que presentó después de romperse una de sus ramas de grandes dimensiones.

El incidente se produjo la madrugada del 31 de agosto y no causó daños personales.

Según el Área de Sostenibilidad Medioambiental, una vez retirado el ejemplar se procederá en los próximos días a su destoconado, que no es más que la eliminación de la base del tronco y las raíces, con el objetivo de plantar el nuevo árbol "a la mayor brevedad posible", no indican plazo, "en cuanto las condiciones climáticas lo permitan" y siempre a juicio de los técnicos del Servicio de Parques y Jardines.

La especie está aún por concretar, indican fuentes municipales. Eso sí, será de porte medio, de forma que se garantice su arraigo y, al mismo tiempo, alcance mayor tamaño que los ejemplares habituales de las alineaciones de calles, "con margen de crecimiento".

El informe técnico, elaborado por el arborista del servicio de mantenimiento que inspeccionó el árbol el 2 de septiembre y ratificado por el Servicio de Parques y Jardines, concluye que la rotura de uno de los ejes principales supuso un fallo estructural del ejemplar.

La imposibilidad de corregirlo mediante medidas de conservación con garantías suficientes determinó, desde el criterio técnico, que "no era viable conservar el ejemplar con un nivel de seguridad compatible con el uso del espacio público".

El ficus, de la especie Ficus microcarpa, se encontraba inventariado y sometido a inspecciones, trabajos de mantenimiento y seguimiento, con una vitalidad alta. En la última revisión, realizada el 22 de junio de este año, no se localizaron daños recientes que justificaran una intervención y el riesgo se calificó como bajo.

Las fichas del ejemplar recogían la presencia de ejes codominantes y uniones con corteza incluida, lo que justificaba su vigilancia periódica. En ausencia de signos de una evolución desfavorable, esos elementos no permitían anticipar un fallo inminente ni justificaban por sí solos una tala preventiva. El estado previo al incidente resultaba compatible con su conservación bajo seguimiento, según subraya el informe.

Entre las actuaciones registradas figuran una evaluación el 29 de septiembre de 2022, con motivo del inicio del contrato de la nueva empresa adjudicataria, una poda de ramas bajas y la liberación de una farola el 15 de diciembre de 2022 y una poda de gálibo el 12 de junio de 2025. En ninguna de ellas constaron incidencias ni propuestas adicionales.

La rotura del 31 de agosto se produjo en una unión codominante con corteza incluida y afectó a una parte esencial de la estructura del árbol, con desgarro de fibras y afección directa de la horquilla y del tronco.

La pérdida del eje modificó de forma brusca la geometría de la copa y la distribución de cargas, y dejó la estructura desequilibrada. Una fisura longitudinal observada en otro de los ejes principales confirmó que los daños no se limitaban a la parte desprendida y que la capacidad estructural del conjunto había quedado seriamente comprometida.

Tras la rotura se retiró y troceó el material desprendido, se redujo parcialmente la copa y se instaló una sustentación mediante cincha en el eje fisurado. Estas actuaciones tuvieron carácter preventivo y provisional.

Permitieron disminuir temporalmente las cargas y controlar el riesgo durante la valoración, sin reparar las fibras dañadas ni restablecer la capacidad portante de la horquilla.

A los daños observados se sumó la diana muy alta registrada en la herramienta MyTreeRisk, asociada al uso habitual de la plaza y a la exposición de personas dentro del área de posible caída. Esa circunstancia incrementaba las consecuencias de una nueva rotura y resultó determinante para concluir que la conservación del ejemplar no era viable.

El servicio valoró alternativas basadas en una sustentación definitiva, una reducción adicional de copa y el mantenimiento prolongado de restricciones en el entorno. Ninguna permitía recuperar una estructura funcional ni reducir el riesgo residual hasta un nivel aceptable, de modo que se adoptó la decisión técnica de proceder a la tala controlada como única actuación capaz de eliminar de forma efectiva el riesgo.

La especie de sustitución se seleccionará atendiendo al espacio disponible, a las condiciones del entorno y a los objetivos de desarrollo y permanencia del nuevo ejemplar.

La sustitución se enmarca en el plan de refuerzo puesto en marcha para intensificar la vigilancia y el control del arbolado urbano de la ciudad, formado por 112.000 ejemplares, con especial atención a aquellos que por sus dimensiones, fisonomía o ubicación pueden presentar un mayor riesgo de caída de ramas.

En estos casos se procede a reducir la copa y, cuando el riesgo es elevado, a la retirada y sustitución por otra especie más adecuada dentro de las campañas de plantación que se acometen cada otoño, que han permitido plantar 9.684 ejemplares en los últimos siete años.

En lo que va de año, el Ayuntamiento ha realizado 31.085 actuaciones sobre el arbolado urbano en los 11 distritos de la ciudad, fundamentalmente revisiones (19.577), podas (10.286) y talas (1.133), que conllevan el correspondiente reemplazo por otro ejemplar.