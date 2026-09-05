Málaga Este se concentra hoy contra la playa artificial de los Baños del Carmen: "Es un espacio no mercantilizado"

Las claves

Las claves Generado con IA Colectivos vecinales y ecologistas convocan una concentración contra la construcción de una playa artificial y un nuevo espigón en los Baños del Carmen. El proyecto prevé regenerar 2.700 metros de playa y bosque de eucaliptos, crear 12.700 m² de nueva playa y transportar 73.000 m³ de arena desde el río Totalán y el arroyo Jaboneros. Los convocantes defienden que los Baños del Carmen es un espacio natural histórico y no mercantilizado, y piden una intervención mínima para preservar su uso público. Ecologistas alertan del impacto de las obras sobre especies marinas protegidas, como la lapa Patella ferruginea y las gorgonias, y sobre los ecosistemas fluviales por la extracción de arena.

Los colectivos Málaga para Vivir El Palo-Pedregalejo, Extinction Rebellion y Supervivencia de los Baños del Carmen han convocado una concentración esta tarde, a las 19.30 horas, en el bosque de eucaliptos del balneario de los Baños del Carmen para manifestar su oposición a las obras que crearán una playa artificial y un nuevo espigón en el enclave.

El portavoz de Málaga para Vivir El Palo-Pedregalejo, Antonio Medines, sostiene que el plan "es una actuación más de las tantas que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga para desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo".

El proyecto pretende regenerar los actuales 2.700 metros de playa y bosque de eucaliptos para crear una zona de 12.700 metros cuadrados. Contempla un espigón en parte sumergido hasta los 4 metros de profundidad, una playa con una aportación artificial de 73.000 metros cúbicos de arena transportada desde el río Totalán y el arroyo Jaboneros, y la sustitución de algunos de los eucaliptos actuales por otras especies.

Medines defiende que "los Baños del Carmen constituyen un espacio natural ligado históricamente a la ciudad de Málaga que se ha conservado hasta hoy como un espacio no mercantilizado". A su juicio, el enclave "necesita una intervención mínima puesto que ya es un paseo marítimo por el que cualquiera puede pasear sin tener que pisar cemento", y reclama que "siga siendo un espacio para uso y disfrute de todos los malagueños".

Estas obras forman parte del Plan de Renovación Integral del litoral del distrito Este de Málaga, que incluye las intervenciones urbanísticas ya iniciadas en el paseo marítimo de Pedregalejo y la futura remodelación del paseo marítimo de El Palo.

El Roquedal, considerado Bien de Interés Cultural, es hoy un refugio para la flora y la fauna marina de roca. Allí se encuentra, entre otras especies, la lapa Patella ferruginea, endémica del Mediterráneo y en peligro crítico de extinción, así como las gorgonias, un tipo de coral.

Ecologistas en Acción ha denunciado el riesgo que las obras suponen para la conservación de estas especies marinas por la turbidez del agua, así como la operación extractivista de la arena por la consiguiente degradación de los ecosistemas fluviales.