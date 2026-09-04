Detenido en Málaga por lanzar al suelo y golpear a su pareja y a una amiga que intentó auxiliarla

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga detuvo a un hombre acusado de agredir violentamente a su pareja y a una amiga que intentó defenderla. El incidente ocurrió la madrugada del 31 de agosto, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un episodio de violencia machista en un domicilio. Las víctimas presentaban marcas visibles de violencia, como enrojecimientos en cuello y torso, al ser atendidas por los agentes. El detenido está acusado de un delito de violencia de género y otro de lesiones.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión machista ocurrida en la capital. El individuo atacó violentamente a su pareja, a la que llegó a agarrar por el cuello y a arrojar contra el suelo, e infligió también lesiones a una amiga de la víctima que se encontraba en el inmueble e intervino para defenderla.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado lunes, 31 de agosto, alrededor de las 05:50 horas, según han especificado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Una llamada de emergencia a la Sala del 092 de la Policía Local alertó a las fuerzas de seguridad sobre un episodio de violencia machista en curso dentro de un domicilio.

Dada la extrema gravedad del aviso, varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. A su llegada, las dotaciones policiales interceptaron en la puerta de la vivienda a dos mujeres en elevado estado de nerviosismo y rompiendo en llanto. Ambas presentaban marcas de violencia patentes a simple vista, con enrojecimientos visibles en la zona del cuello y el torso.

Tras garantizar la seguridad de las víctimas y prestarles una primera atención, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto responsable de un delito de violencia de género y otro de lesiones.