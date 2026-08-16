¿Qué puedes hacer el domingo 16 de agosto en la Feria de Málaga?: verdiales, paseo de enganches y David de María

Calle Larios en el primer día de Feria 2026. Álex Zea / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El domingo 16 de agosto en la Feria de Málaga habrá corrida de rejones con Diego Ventura, Rui Fernandes y Ferrer Martín en La Malagueta. La Feria Mágica celebra su 30 aniversario en la Plaza de la Merced con talleres, teatro, magia y títeres desde las 12:00 hasta las 15:30 h. El Paseo de Enganches y Caballos recorre el Real de la Feria durante toda la tarde, y habrá fiestas de verdiales y actuaciones flamencas en distintos escenarios. La jornada finaliza con la Gran Gala en el Auditorio Municipal, protagonizada por David de María y Ana Romma, y otras actividades musicales y teatrales para todos los públicos.

Llega el segundo día de la Feria de Málaga 2026. Este domingo 16 de agosto, Diego Ventura y Rui Fernandes protagonizan hoy la corrida de rejones. Además, esta jornada trae también verdiales, paseo de enganches, La Feria Mágica para los niños y una Gran Gala con David de María y Ana Romma.

12:00 h. Arranca "La Feria Mágica" en la Plaza de la Merced, que celebra su 30 aniversario con juegos, talleres, teatro, títeres y magia hasta las 15:30 h. Participan Acuario Teatro, Compañía La Pili, Mago Luigi, La Carpa Teatro y una decena de compañías más.

12:00 h. El Real de la Feria abre su Paseo de Enganches y Caballos, con itinerario oficial por el recinto hasta las 20:00 h.

13:00 h. Vuelve la Fiesta de Verdiales a Marqués de Larios, con la Panda Primera de Benagalbón (estilo Montes) y, desde las 14:00 h, la Panda San Lorenzo Mártir (estilo Almogía). En la Plaza de la Constitución animan Lázaro Cruz y Cantando Bajito.

14:00 h. La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla recibe al Grupo Flamenco "Cuadro Tanguillos" de José Lucena.

15:00 h. Flamenco en la Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4): al cante Chato de Vélez con Antonio Soto a la guitarra, y a las 16:30 h el Grupo Flamenco "Tientos".

16:00 h. El Centro de Exhibición Ecuestre (C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39) presenta el espectáculo "Entre jábegas y caballos".

19:00 h. Corrida de rejones en La Malagueta, con toros de Los Espartales y las actuaciones de Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín.

21:30 h. La Caseta Municipal Infantil ofrece "La ratita presumida", a cargo de la Compañía Esfera Teatro.

22:00 h. La noche se reparte entre varias citas en el Real: la Caseta de los Verdiales acoge a la Panda Bataná, el Auditorio Municipal celebra su Gran Gala con Ana Romma y David de María, y la Explanada de la Juventud recibe al Dj Manuel Pallarés.

23:00 h. Cierra la jornada flamenca en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, con Manuel de la Curra y Amparo Heredia al cante, Nane Lucas y Antonio Soto a la guitarra, y Celia López en la copla.