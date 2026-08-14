Los Reyes Católicos reconquistan Málaga en la Feria 2026: "Les entregamos las llaves de esta hermosa ciudad"

Las claves

Las claves Generado con IA Los Reyes Católicos han sido protagonistas de la inauguración previa a la Feria de Málaga 2026, recreando la toma de la ciudad de 1487. Durante el acto, se entregaron simbólicamente las llaves de Málaga a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, y se izó la bandera castellana en la Alcazaba. El evento congregó a numerosos malagueños y turistas en la plaza de la Aduana, que siguieron a la comitiva real por las principales calles del centro histórico. La celebración recuerda la tradición iniciada en 1491 de conmemorar cada año la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla.

Era 19 de agosto de 1487 cuando los Reyes Católicos se hicieron con Málaga y la ciudad pasó a formar parte de la Corona de Castilla. Dos años después, en 1489, Málaga comenzó a celebrar una feria de mercado, aunque el inicio oficial de las fiestas no llegó hasta 1491, cuando se acordó una Feria anual el día de la Virgen de Agosto para recordar siempre la toma de la ciudad.

Estas ferias se siguen celebrando con las mismas ganas que en aquella época. Casi seis siglos después, los malagueños siguen saliendo en agosto a la calle a conmemorar el hecho de que los Reyes Católicos tomaran la capital de la Costa del Sol aquel verano.

Y como hicieron en el siglo XV, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón han vuelto este viernes a Málaga. En esta ocasión con la intención de ser la antesala de la Feria de Málaga 2026 y para recibir la llave de la ciudad y e izar la bandera castellana desde lo alto de la torre de la Alcazaba.

El calor tan característico de agosto se intensificaba por momentos, pese a que el sol se estaba escondiendo entre los edificios que se elevan en la plaza de la Aduana. Eran cerca de las 20.30 horas cuando el redoble de los tambores comenzaron a resonar frente al Teatro Romano en calle Alcazabilla.

Las primeras tropas cristianas y musulmanas empezaron a apoderarse de la plaza de la Aduana, donde los malagueños los esperaban entre aplausos y vítores. Nadie quería perderse el regreso de los reyes Isabel I y Fernando II que después de seis siglos pisaban la ciudad para dar la bienvenida a la Feria de Málaga 2026.

De todos los rincones de la ciudad y de todas las edades, ese era el público que se agolpaba en la plaza de la Aduana para ver a Sus Majestades. A ellos también se ha sumado algún que otro turista que, arrastrados por la curiosidad, se acercaba a ver qué era lo que estaba ocurriendo.

Y así llegó el gran momento. A los pies del escenario han llegado tres guerreros: uno portando la llave de la ciudad, otro llevando una espada y el último de portavoz. Acto seguido, les han hecho entrega de una espada en señal de rendición y, por último, de las llaves de la ciudad.

"Venimos a hacerle entrega de las llaves de esta hermosa ciudad", ha expuesto el mercador. El rey Fernando ha tomado la llave de la ciudad y ha concluido el acto diciendo: "Que se alce en la torre más alta de esta imponente Alcazaba la bandera castellana".

Del mismo modo que llegaron a la plaza de la Aduana, los reyes han dejado atrás esta zona, junto al resto de sus tropas por las calles del centro de la ciudad.

El recorrido que han seguido ha sido calle Císter, calle Santa María, plaza del Obispo, calle Strachan, Torres de Sandoval, calle Bolsa, calle Marqués de Larios, plaza de la Constitución, calle Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo y de vuelta han pasado por Molina Lario, Santa María y Císter, para terminar en la plaza de la Aduana.