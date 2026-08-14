Este es el recorrido de la cabalgata histórica con la que arranca la Feria de Málaga: 200 figurantes volverán a 1487

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 arranca con una cabalgata histórica que recrea la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad en 1487. Más de 200 figurantes, entre personajes históricos, soldados, músicos y civiles, participan en la representación organizada por la Asociación Cultural Zegrí y el Ayuntamiento. La ceremonia central será la entrega simbólica de llaves de Málaga al rey Fernando, escenificando el final del asedio y el inicio de una nueva etapa histórica. El recorrido de la cabalgata incluye lugares emblemáticos del centro de Málaga, comenzando en la plaza de la Merced y finalizando en la plaza de la Aduana sobre las 22.15 horas.

La Feria de Málaga empieza este viernes con dos eventos tan importantes como tradicionales. Uno de ellos será el espectáculo de fuegos artificiales por la noche y, unas horas antes, con la cabalgata histórica de los Reyes Católicos.

Esta cabalgata quiere devolver a las calles de la ciudad uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia como fue la entrada de los Reyes Católicos tras la conquista de Málaga en 1487.

Además, también tiene el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico malagueño mediante una representación participativa y de gran atractivo visual, convirtiendo el centro histórico en un escenario vivo donde historia, cultura y tradición se unen para acercar el pasado a ciudadanos y visitantes.

En esta edición de 2026, que ha sido organizado por la Asociación Cultural Zegrí y el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, participarán más de 200 figurantes, entre personajes históricos, soldados, músicos y representantes civiles de la época.

A las 20.00 horas está prevista la salida del bando cristiano desde la plaza de la Merced, para después celebrar la ceremonia de entrega de llaves en la plaza de la Aduana.

La ceremonia de entrega de llaves será el acto central de esta Cabalgata Histórica, donde el respetado mercader malagueño Alí Dourdux, en representación de la ciudad, entregará simbólicamente las llaves de Málaga al rey Fernando, ofreciendo además su espada en señal de rendición.

Esta escenificación simboliza el final del asedio y el inicio de una nueva etapa en la historia de Málaga. Una vez finalizada, la comitiva recorrerá las principales arterias del centro de la capital.

Tras recorrer la plaza de la Merced, calle Alcazabilla y parar en la plaza de la Aduana, retomarán su recorrido por calle Císter, calle Santa María, plaza del Obispo, calle Strachan, Torres de Sandoval, calle Bolsa, calle Marqués de Larios, plaza de la Constitución, calle Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo y de vuelta pasarán por Molina Lario, Santa María y Císter, para terminar en la plaza de la Aduana alrededor de las 22.15 horas.