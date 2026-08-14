Los malagueños recortan su presupuesto para la Feria de Málaga: gastarán 76 euros de media, 13 menos que en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA El gasto medio previsto por los malagueños para la Feria de Málaga 2026 es de 76,63 euros, 13 euros menos que en 2025. El autobús es el medio de transporte favorito para acudir al Real Cortijo de Torres, elegido por el 55,8% de los encuestados. La mayoría del presupuesto se destinará a comida y bebida, aunque los precios al alza generan descontento entre los asistentes. Los malagueños prefieren la feria en el Real Cortijo de Torres frente a la del Centro, aunque valoran positivamente la seguridad y atención sanitaria.

La Feria de Málaga 2026 está a punto de empezar y los malagueños ya tienen las carteras preparadas con el dinero que están dispuestos a gastar durante las fiestas este año.

En concreto, la media se sitúa en los 76,63 euros por persona, según una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Málaga.

La cifra supone un descenso en comparación a las previsiones registradas para la Feria de 2025, cuando el gasto medio ascendía a los 89 euros. Al mismo tiempo, esta cantidad también se sitúa en línea con la de 2024, cuando también rondó los 76 euros.

Por otro lado, los datos de la UCE de Málaga muestran que el autobús es el medio de transporte favorito de los malagueños para desplazarse hasta el Real Cortijo de Torres. Así lo han asegurado el 55,8% de los encuestados.

Tras el bus, le sigue la opción de acudir a pie gracias a la cercanía de algunos vecinos a las zonas habilitadas, mientras que el 16,3% utilizará el coche y el 14% optará por el taxi.

En cuanto a la asistencia, el 9,3% de los malagueños ha decidido no ir a la feria ningún día; el 32,6% irá solo una jornada; el 44,2% se dejará ver dos o tres días; y el 23,3% repetirá cuatro días o más, ya sea en el Real Cortijo de Torres o en la feria de día del Centro.

Cabe señalar, que del total de encuestados, el 16,3% aprovechará además estas fechas para hacer una escapada fuera de la ciudad y un 25,6% se lo está planteando sin haberlo decidido todavía.

Destino de los gastos

Como cada año, según la UCE, la mayor parte del presupuesto se destinará a comida y bebida en las casetas, seguido de las atracciones infantiles y el transporte.

Los precios, no obstante, siguen al alza, lo que genera un notable descontento entre los asistentes.

De manera positiva, los malagueños valoran la seguridad y la atención sanitaria en la Feria de Málaga.

Por otro lado, en la encuesta los malagueños también han mostrado su descontento con la feria de día que se celebra en el Centro de la capital y tienen preferencia por el Real Cortijo de Torres, pese a que tienen una valoración general positiva de las fiestas.