El Guadalmedina que viene: Málaga adjudica el proyecto para transformar su río maldito y crear cinco plazas-puente

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudica a Esteyco la redacción del proyecto para transformar el cauce del Guadalmedina entre Armiñán y El Perchel por 1,45 millones de euros. El plan incluye la renaturalización del río, la creación de un gran parque fluvial urbano y la construcción de cinco nuevas plazas-puente para conectar los barrios a ambos lados. La intervención contempla un corredor verde de 76.115 metros cuadrados, sistemas sostenibles y participación ciudadana en el diseño definitivo. El coste estimado para la ejecución total del proyecto principal supera los 300 millones de euros, con posibles conexiones viarias adicionales hacia el Puerto de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga acaba de dar un paso decisivo en su apuesta por domar el río Guadalmedina y transformarlo como espacio ciudadano.

Con este objetivo, acaba de proponer la adjudicación a Esteyco la redacción del proyecto de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del cauce en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y El Perchel.

La empresa se ha impuesto en el procedimiento de contratación al presentar, según la resolución de adjudicación, la mejor oferta. El contrato se ha adjudicado por 1.446.651,23 euros (IVA incluido).

Esteyco dispondrá de un plazo de once meses, a contar desde el día siguiente hábil a la formalización del contrato, para completar los trabajos.

La actuación parte del anteproyecto desarrollado para este tramo del Guadalmedina y plantea una transformación del entorno del río con criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Uno de los elementos centrales es la renaturalización del cauce, con la modificación de su configuración para generar un gran parque fluvial urbano.

El proyecto deberá concretar además las soluciones necesarias para mejorar la conectividad transversal entre las dos orillas, históricamente separadas por el cauce. Entre las actuaciones contempladas figuran cinco nuevas plazas-puente en La Regente, San Quintín, San Rafael, La Trinidad y Santo Domingo.

Estos nuevos espacios están concebidos como puntos de conexión y estancia, con el objetivo de reforzar las relaciones entre los barrios situados a ambos lados del Guadalmedina.

El diseño deberá estudiar también soluciones como la posible incorporación de sistemas geotérmicos asociados a las pantallas del río y cumplir con los criterios europeos de sostenibilidad DNSH, siglas de Do No Significant Harm.

Durante los primeros meses deberán desarrollarse los estudios técnicos, ensayos y trabajos de diagnóstico necesarios para definir las soluciones, mientras que posteriormente se elaborará la documentación técnica necesaria para permitir la contratación de las futuras obras.

El contrato incorpora además un componente de participación ciudadana, con talleres, encuentros y mecanismos de consulta destinados a recoger aportaciones durante el proceso de diseño definitivo.

La resolución de adjudicación destaca, además de la oferta económica, las mejoras incorporadas por Esteyco. Entre ellas figuran cinco profesionales adicionales al equipo mínimo exigido y la acreditación de siete premios internacionales y dos premios nacionales.

Una intervención que puede superar los 300 millones

La redacción del proyecto constituye únicamente el primer paso de una actuación cuya ejecución posterior tendrá una dimensión económica muy superior.

El proyecto se ha vinculado a una intervención urbana que contempla, entre otras actuaciones, la creación de un corredor verde, nuevos espacios públicos y la posibilidad de soterrar parte del tráfico rodado en los laterales del cauce.

La documentación citada en el planteamiento de la actuación sitúa en torno a 305 millones de euros la estimación para el proyecto principal de renaturalización del río y enterramiento del tráfico en la zona urbana.

La financiación de esta futura obra constituye uno de los principales retos. El Ayuntamiento plantea repartir las cargas con la Junta de Andalucía y buscar también financiación europea y de otras administraciones.

Conexión con el Puerto

A la transformación del cauce se suma otro proyecto de mayor alcance relacionado con la conexión viaria entre la ciudad y el Puerto de Málaga.

La documentación técnica manejada para esta alternativa plantea prolongar los túneles previstos junto al Guadalmedina hacia el recinto portuario, una posibilidad que incrementaría de forma notable el coste de la operación.

Se contemplan dos escenarios. El primero plantea una conexión con el Puerto de 1,18 kilómetros, que se añadiría a los 2,07 kilómetros de los túneles principales del río, con un presupuesto de ejecución de 527,1 millones de euros, IVA incluido.

La segunda alternativa amplía la conexión portuaria hasta 1,81 kilómetros y eleva el coste estimado hasta los 628,1 millones de euros, IVA incluido, con una mayor capacidad para absorber el tráfico pesado vinculado a la actividad portuaria.

Estas cifras corresponden a escenarios de conexión portuaria y no al importe del contrato que ahora se adjudica a Esteyco, que asciende a 1,446 millones de euros IVA incluido y se limita a la redacción del proyecto de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del tramo Armiñán-El Perchel.

76.115 metros cuadrados de corredor verde

La propuesta de transformación urbana contempla además un corredor verde de 76.115 metros cuadrados y un parque lineal de aproximadamente 1,4 kilómetros.

De esa superficie, cerca de 48.000 metros cuadrados corresponderían al lecho naturalizado, con vegetación autóctona y acequias, mientras que el resto se distribuiría entre los nuevos espacios y bulevares laterales.

Las cinco plazas-puente previstas entre La Goleta y Santo Domingo sumarían, según la documentación aportada, alrededor de 12.300 metros cuadrados de nuevas zonas de estancia.

El planteamiento incorpora asimismo medidas de sostenibilidad como pavimentos fotocatalíticos, soluciones de energía geotérmica vinculadas al encauzamiento y sistemas de drenaje sostenible, dentro de una estrategia de adaptación climática y reducción del impacto ambiental.

Con la adjudicación de la redacción del proyecto a Esteyco, Málaga entra ahora en una fase decisiva para concretar técnicamente cómo será la transformación del Guadalmedina entre Armiñán y El Perchel. La futura obra, de mucha mayor dimensión económica, quedará condicionada posteriormente por su definición técnica, su financiación y las decisiones que se adopten sobre las distintas actuaciones asociadas al cauce.