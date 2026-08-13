Trasladan a un hombre de 63 años al hospital tras precipitarse en el camino de Gibralfaro de Málaga

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Las claves Generado con IA Un hombre de 63 años fue trasladado al Hospital Regional Universitario de Málaga tras caer por el camino de Gibralfaro. El incidente ocurrió el martes 11 de agosto a las 10:40 horas, cerca del Castillo de Gibralfaro. Testigos afirman que la víctima se precipitó desde una altura aproximada de seis metros. La sala del 112 movilizó a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios para atender al hombre, cuyo motivo de la caída aún se desconoce.

Un hombre de 63 años tuvo que ser trasladado al Hospital Regional Universitario de Málaga tras precipitarse por el camino de Gibralfaro, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar el pasado martes 11 de agosto a las 10.40 horas, cerca del Castillo del Gibralfaro.

Testigos, consultados por este periódico, sostienen que la víctima se cayó de una altura de unos seis metros.

La sala del 112, tras conocer lo ocurrido, movilizó a Policía Nacional, Policía Local y Sanitarios.

Estos últimos fueron los que trasladaron al hombre al hospital para ser tratado. Se desconocen las causas y cómo la víctima se precipitó.