Imagen de la actual nave de Porcelanosa junto al Plaza Mayor de Málaga. HCP Arquitectos

Las claves

Las claves Generado con IA Porcelanosa avanza en la construcción de una segunda gran nave junto al Plaza Mayor de Málaga, tras superar un nuevo trámite urbanístico. La operación reorganiza la edificabilidad de dos parcelas en Bahía de Málaga, activando una superficie de más de 13.000 metros cuadrados en la avenida Enrique Granados. El promotor cederá al Ayuntamiento de Málaga unos 7.790 metros cuadrados para espacios públicos, zonas verdes y aparcamientos, incluyendo la creación de 140 plazas de estacionamiento. El proyecto incorpora medidas de sombreado en las zonas de aparcamiento y está condicionado por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, requiriendo informe de Aviación Civil.

Porcelanosa prepara un nuevo movimiento en uno de los grandes polos comerciales y empresariales de Málaga.

La compañía avanza en la construcción de una segunda gran nave junto al Plaza Mayor, una operación que acaba de superar un nuevo trámite urbanístico y que permitirá ordenar y activar una parcela de más de 13.000 metros cuadrados en Churriana.

El paso adelante se produce después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado inicialmente el Estudio de Detalle promovido por Urban Incentives S.L., sociedad vinculada al grupo Porcelanosa.

El documento plantea reorganizar la edificabilidad existente entre dos parcelas de Bahía de Málaga para hacer posible el nuevo desarrollo.

La iniciativa afecta a dos suelos que, conjuntamente, superan los 29.000 metros cuadrados. Uno de ellos, situado en la calle Clara Schumann, cuenta con 15.914 metros cuadrados, mientras que la parcela sobre la que se plantea el nuevo desarrollo, en la avenida Enrique Granados, dispone de más de 13.300 metros cuadrados.

1.250 metros cuadrados de edificabilidad

La clave urbanística está en el traslado de 1.250 metros cuadrados de edificabilidad desde una de las parcelas a la otra.

El objetivo es permitir el desarrollo en la parcela de la avenida Enrique Granados de los usos terciarios previstos por el planeamiento, sin incrementar la edificabilidad total permitida para el conjunto de los terrenos.

La documentación municipal justifica esta redistribución por la existencia de edificabilidad que no había sido consumida en la parcela de origen.

De esta forma, se reorganiza el aprovechamiento urbanístico disponible para concentrarlo en el nuevo desarrollo.

Localización de las dos parcelas de Porcelanosa. Ayuntamiento de Málaga

El movimiento permite, por tanto, activar una parcela que actualmente se encuentra sin edificar y avanzar en la implantación de la nueva nave vinculada a Porcelanosa.

Uno de los aspectos más relevantes de la operación será la contraprestación urbanística asociada al desarrollo. El promotor deberá ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Málaga unos 7.790 metros cuadrados de la parcela. El suelo quedará destinado a espacios públicos, zonas verdes y aparcamiento.

La actuación contempla la creación de 140 plazas de aparcamiento público entre las dos parcelas. De ellas, 120 corresponden a la parcela ya construida, mientras que las 52 restantes a la que está por edificar.

El diseño incorpora medidas para garantizar el sombreado de al menos la mitad de las zonas destinadas a estacionamiento mediante arbolado, zonas verdes y soluciones permeables.

El desarrollo se encuentra condicionado por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, por lo que deberá recabarse el correspondiente informe de la Dirección General de Aviación Civil.

Tras la aprobación inicial del Estudio de Detalle, el expediente se someterá a información pública durante 20 días hábiles, periodo durante el que podrán formularse las alegaciones correspondientes.