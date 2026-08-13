Muere ahogada una mujer de 80 años en una playa de Málaga: intentaron rescatarla de una zona de rocas

Imagen de archivo de una playa de la zona este de Málaga capital. Alex Zea - Europapress

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 80 años ha fallecido ahogada en una playa del distrito Este de Málaga. El suceso ocurrió alrededor de las 10.40 horas, cuando la mujer fue encontrada en una zona de rocas. Fue rescatada y trasladada en lancha, pero los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida. Policía Local, Policía Nacional, servicios de playas y sanitarios del 061 acudieron al lugar; se desconocen las causas del ahogamiento.

Una mujer de 80 años ha fallecido este jueves ahogada en una playa de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El aviso ha llegado a la sala de Emergencias alrededor de las 10.40 horas. Los testigos aseguraban que había una mujer ahogada en una zona de rocas a la que estaban intentando sacar del agua, en el distrito Este.

La mujer había sido rescatada y trasladada en lancha, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.

El 112 ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional, servicios de playas y de los servicios sanitarios del 061. Se desconocen, por el momento, las causas del suceso.