Hallan muerto a un hombre de 43 años en el recinto ferial de Málaga

Imagen de archivo del Cortijo de Torres, en Málaga. S. Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 43 años ha sido encontrado muerto en el recinto ferial de Málaga, en Cortijo de Torres. El hallazgo se produjo en la madrugada del jueves, tras un aviso recibido sobre la 01:05 alertando de un varón inconsciente. Servicios sanitarios del 061 y la Policía Nacional acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre. Por el momento, no se conocen las circunstancias ni las causas de la muerte.

Un hombre de 43 años ha sido encontrado muerto en la madrugada de este jueves en el recinto ferial de Málaga, en Cortijo de Torres.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, alrededor de las 01:05 de la madrugada se recibió un aviso alertando de la presencia de un varón que se encontraba inconsciente en el recinto.

Tras recibir la alerta, fueron activados los servicios sanitarios del 061 y efectivos de la Policía Nacional.

A su llegada, los servicios de emergencia constataron que el hombre, de 43 años, había fallecido.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento ni las causas de la muerte, por lo que no es posible determinar si se trata de un episodio relacionado con algún tipo de accidente o de otra naturaleza.