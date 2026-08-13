El gran Auditorio de Málaga afronta su inminente licitación : 202,6 millones, 1.900 butacas y 48 meses de obras

Las claves

Las claves Generado con IA El Auditorio de la Música de Málaga afronta su inminente licitación con un presupuesto inicial de 202,6 millones de euros y un plazo estimado de 48 meses para su construcción. El complejo incluirá un gran auditorio con 1.900 butacas, una sala de cámara, museo, salas de ensayo, restaurante, zonas para congresos y aparcamiento. El proyecto prevé acoger más de 200 eventos anuales y superar los 500.000 asistentes al año, convirtiéndose en un referente cultural y turístico para Málaga y su entorno. La financiación pública suma 50 millones de euros, mientras que el resto dependerá de patrocinios y mecenazgo privado, destacando la aportación de Cajamar valorada en 40 millones.

Poco más de dos meses después de poner en marcha la maquinaria para la construcción del largamente demandado Auditorio de la Música se anuncia un nuevo y clave movimiento: la inminente licitación de la obra.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha informado de que este lunes el Consejo de Administración de Promálaga va a dar luz verde a la licitación de los trabajos, que cuentan con un presupuesto inicial de 202,6 millones de euros.

"Ya están todos los trámites listos", ha apuntado el regidor, que desde su llegada a la Alcaldía en el año 2000 ha convertido esta iniciativa en una de sus grandes prioridades.

A la espera de conocer los detalles de la licitación, se prevé un plazo de 55 días para que las empresas puedan presentar sus ofertas.

Tomando en consideración este calendario potencial, parece claro que habrá que esperar a los primeros meses de 2027 para conocer la empresa que asumirá la construcción.

Sobre este particular, De la Torre ha recordado que la consulta abierta a principios del pasado mes de junio recibió el interés de nueve firmas, algunas de las cuales han hecho aportaciones con el objetivo de mejorar el pliego de condiciones.

En cuanto al pliego de condiciones que regirá el concurso, se pone énfasis en la calidad de las ofertas. “No queremos el Auditorio más barato, sino el mejor”, ha remarcado.

En la documentación cobra especial peso los criterios evaluables mediante juicio de valor, con 70 puntos, a los que añadir otros 30 puntos de criterios evaluables de forma automática.

Equipamiento estratégico

"Es una noticia positiva porque responde a una demanda antigua de Málaga y su provincia", ha explicado, incidiendo en que este equipamiento, “netamente cultural”, será útil desde Algeciras hasta Motril y zonas cercanas de Sevilla, Granada y Córdoba.

Sobre la naturaleza del espacio, De la Torre ha sido claro: "Esto está al servicio de las necesidades de la cultura, para eso se ha hecho".

En este sentido, ha informado de que, según las precisiones de Málaga Procultura, la idea es que al menos haya acontecimientos culturales, incluyendo la danza, el 60% de los días del año. El resto del periodo podrá ser utilizado para otros eventos, caso de congresos o ferias.

En el marco de las novedades no se incluye el cambio de posición del Ministerio de Cultura sobre su posible participación en la financiación del Auditorio de la Música. Sobre este particular, el alcalde ha vuelto a indicar que no hay respuesta afirmativa del Gobierno, lo que limita al Ayuntamiento (15 millones), a la Junta de Andalucía (25 millones) y a la Diputación la aportación pública (10 millones), quedando el resto pendiente de la búsqueda de patrocinios y mecenas privados.

Si bien la selección final deberá ser objeto de concurso, De la Torre sí ha recordado el paso adelante dado por Cajamar para poner el nombre al futuro equipamiento cultural, gesto que está valorado en 40 millones de euros.

Según los datos manejados, el desarrollo de los trabajos puede requerir de unos 48 meses desde la formalización del contrato de obras.

Los documentos presentan el Palacio de la Ópera, diseñado por Federico Soriano y Agustín Benedicto, como un complejo cultural de vanguardia, concebido como "espacio icónico" para la preservación y promoción de las artes escénicas, con capacidad para revitalizar la zona oeste de la ciudad, atraer inversión y apoyar un turismo de mayor poder adquisitivo.

El edificio incluirá un Gran Auditorio de hasta 1.900 localidades, una Sala de Cámara de más de 500 plazas, museo y tour interactivo de artes escénicas, salas de ensayo y conferencias, restaurante temático, zonas para congresos y aparcamiento.

Este equipamiento aspira a acoger más de 200 eventos al año entre ópera, teatro, musicales, conciertos, congresos, convenciones y visitas turísticas, con una previsión superior a 500.000 asistentes anuales entre público B2C, B2B, visitantes y turistas.