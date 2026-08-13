¿Está tu cofradía? Estas son las 41 que recibirán 2.195 euros del Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga concede 2.195,12 euros a cada una de las 41 cofradías y hermandades que procesionaron en la Semana Santa de 2026. La ayuda municipal tiene como objetivo mejorar el ornato, la decoración y la visión de las procesiones, financiando gastos como velas, flores y acompañamiento musical. La resolución de concesión está fechada el 11 de agosto de 2026 y las entidades beneficiarias han cumplido las condiciones exigidas por la convocatoria. Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 7 de abril de 2026 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 27 de abril.

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido una ayuda de 2.195,12 euros a cada una de las 41 cofradías y hermandades de la Agrupación de Cofradías que procesionaron durante la Semana Santa de 2026. En total, la convocatoria cuenta con una dotación de 90.000 euros.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir económicamente a mejorar el ornato, la decoración y la visión de las procesiones de la Semana Santa malagueña, mediante la financiación de gastos relacionados con las velas, las flores y el acompañamiento musical.

La resolución de concesión está fechada el 11 de agosto de 2026 y ha sido dictada por la concejala delegada del Área de Cultura y Patrimonio Histórico.

La pregunta que se harán muchos cofrades es sencilla: ¿está mi hermandad entre las que reciben la ayuda municipal? Esta es la lista completa de las 41 entidades incluidas en la resolución:

Hermandad Cristo de los Milagros y la Amargura

Cofradía de Jesús Cautivo

Cofradía del Sagrado Descendimiento

Congregación de Mena y Nuestra Señora de la Soledad

Cofradía de Las Penas

Cofradía de Jesús El Rico

Cofradías Fusionadas de San Juan

Hermandad de Jesús de la Soledad y María Santísima del Dulce Nombre

Hermandad del Monte Calvario

Hermandad del Rescate

Cofradía de Humildad y Paciencia

Hermandad de Nueva Esperanza

Archicofradía del Paso y de la Esperanza

Hermandad de la Sagrada Cena

Cofradía del Cristo de la Expiración

Cofradía del Santísimo Cristo del Amor

Hermandad de la Salutación

Hermandad de Columna, Los Gitanos

Hermandad del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor

Hermandad de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación

Hermandad del Rocío

Archicofradía del Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores de San Juan

Hermandad de Jesús del Prendimiento

Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad

Hermandad de la Sangre

Hermandad Sacramental de Viñeros

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia

Hermandad de Jesús del Santo Sepulcro

Hermandad de la Humillación

Hermandad de la Santa Cruz

Hermandad del Santo Traslado

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud

Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, Estudiantes

Cofradía de la Misericordia

Cofradía de la Paloma

Hermandad de la Humildad

Archicofradía de El Huerto

Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón

Hermandad Salesianos

Pollinica-Real Cofradía de Jesús a su Entrada en Jerusalén

Archicofradía Sacramental de Pasión

¿Para qué sirve la ayuda de 2.195 euros?

La convocatoria municipal está dirigida a las cofradías y hermandades incluidas en la Agrupación de Cofradías de Málaga que procesionaron durante la Semana Santa de 2026, celebrada entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

La finalidad concreta es ayudar a sufragar determinados gastos vinculados a la puesta en la calle de las procesiones. En concreto, las subvenciones financian velas, flores y acompañamiento musical.

El Ayuntamiento señala en el objeto de la convocatoria que estas aportaciones pretenden contribuir a mejorar el ornato, la decoración y la visión de la procesión de la Semana Santa malagueña.

Una convocatoria aprobada en abril

El origen de estas ayudas se encuentra en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 7 de abril de 2026, mediante el que se aprobó la convocatoria pública de subvenciones.

Las bases fueron publicadas posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA) el 27 de abril de 2026.

La resolución establece que las entidades beneficiarias han cumplido las condiciones exigidas y han presentado la documentación requerida. Asimismo, se recoge que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y Gestrisam.