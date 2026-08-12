210 muertos con fecha de caducidad: Málaga busca a sus familiares para evitar que sus restos acaben en el osario

Las claves

Las claves Generado con IA Parcemasa ha publicado una lista de 210 personas enterradas en Málaga cuyas concesiones de sepultura han caducado y no han podido localizar a sus familiares o responsables. Si los familiares no regularizan la situación, los restos serán exhumados y trasladados al osario general del cementerio Parque Cementerio de Málaga. El procedimiento se activa tras intentos fallidos de notificación postal y telefónica, y se ampara en la normativa municipal y estatal. Casos similares ya ocurrieron en años anteriores, afectando a cientos de enterramientos con concesiones vencidas en Málaga.

A. S. , Fátima; A. G., Florentina; A. S., José Jesús; A. O., Estrella… Son los primeros nombres de un listado que puede marcar el futuro de los restos de 210 personas enterradas en Málaga.

Parcemasa ha hecho pública la relación de unidades de enterramiento cuyas concesiones temporales han vencido y cuyos responsables no han podido ser localizados pese a los intentos realizados para contactar con ellos.

La advertencia afecta a concesiones que caducaron durante los cuatro trimestres de 2025. Ahora se abre una última vía para que familiares, deudos o responsables de esas unidades de enterramiento puedan regularizar su situación y evitar que los restos sean trasladados al osario general del Parque Cementerio de Málaga.

El procedimiento se activa después de que los intentos de notificación postal hayan resultado infructuosos.

En un escrito firmado electrónicamente el pasado 30 de julio de 2026 por el gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, la entidad insta a los posibles interesados a ponerse en contacto con sus oficinas, situadas en el cementerio de San Gabriel, para contratar los servicios de exhumación y traslado y formalizar, en su caso, la concesión correspondiente.

La advertencia tiene consecuencias concretas: si no se regulariza la situación dentro del plazo establecido, Parcemasa procederá a la exhumación de los restos y a su depósito en el osario general.

Concesiones con los plazos vencidos

El listado reúne 210 nombres y el código de ubicación o identificación asociado a cada enterramiento. El anuncio no detalla, sin embargo, la fecha de fallecimiento de cada persona ni el día exacto en que venció cada concesión.

Por ello, no existe una única fecha límite para los 210 casos. El plazo comienza a contar en función del momento concreto en el que caducó cada contratación.

Entre los nombres aparecen apellidos habituales en Málaga, como García, González, López, Martínez, Moreno, Ruiz o Sánchez, junto a personas de distintas nacionalidades.

La publicación del listado constituye uno de los últimos pasos de un procedimiento que Parcemasa aplica cuando no consigue localizar a los responsables de una unidad de enterramiento.

De la carta certificada al anuncio público

Antes de llegar a la publicación de los nombres, Parcemasa intenta localizar a los familiares, deudos o responsables vinculados a las concesiones.

El primer paso consiste en enviar una carta certificada a los contactos que figuran asociados a la unidad de enterramiento. Cuando esa comunicación no obtiene respuesta, y siempre que es posible, se intenta establecer contacto por vía telefónica.

Si tampoco resulta posible localizar a los responsables, el siguiente paso es hacer público el requerimiento a través del Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Málaga y de los boletines oficiales.

El objetivo es ofrecer una última oportunidad para regularizar la situación antes de proceder a la exhumación.

"Si pese a todas estas cautelas tampoco dan señales los responsables de esas unidades de enterramiento, no tenemos más remedio que desalojarlas", explicaba Parcemasa en anteriores procedimientos similares.

El proceso se ampara en la Ordenanza Reguladora de Cementerios y en el Reglamento de Régimen Interior de los Servicios de Cementerios Municipales, aprobado por el Ayuntamiento de Málaga el 25 de octubre de 2002. El anuncio también cita el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No es la primera vez que ocurre

El listado publicado ahora se suma a otros procedimientos similares realizados por Parcemasa durante los últimos años.

En 2021, la empresa municipal comunicó la existencia de cerca de 1.700 fallecidos cuyos enterramientos estaban afectados por concesiones vencidas correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. A esta cifra se añadieron otros 330 casos correspondientes a 2021.

En 2022, solo durante los tres primeros trimestres, fueron 246 los fallecidos incluidos en este tipo de procedimientos. En 2023 la cifra fue de 173, mientras que en 2024 se contabilizaron otros 180 casos.

¿Qué ocurre con los restos?

La consecuencia final de no regularizar la concesión es la exhumación de los restos.

Una vez retirados de la unidad de enterramiento, los restos son trasladados al osario general de Parcemasa, espacio en el que se depositan restos procedentes de exhumaciones y que lleva funcionando alrededor de cuatro décadas.

Dónde contactar con Parcemasa

Los familiares, deudos o responsables que reconozcan alguno de los nombres incluidos en el listado pueden dirigirse a las oficinas del cementerio de San Gabriel: