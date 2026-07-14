Los grandes desafíos de De la Torre antes de despedirse de la Alcaldía de Málaga: vivienda, Auditorio y Guadalmedina

Fotografías de los 25 años de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga. Amparo García/ Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco de la Torre anuncia que volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga en 2027, con el objetivo de seguir hasta 2031. Entre sus grandes retos pendientes destaca la crisis de vivienda, con una demanda histórica de vivienda protegida y la necesidad de nuevos desarrollos urbanos. El Auditorio de la Música es uno de los proyectos emblemáticos que De la Torre quiere licitar antes de finalizar el mandato, con una inversión prevista de 210 millones de euros. La transformación del río Guadalmedina, con la creación de nuevos espacios públicos y zonas verdes, es otro de los grandes objetivos de su próxima etapa al frente de la ciudad.

Francisco de la Torre aspira a la eternidad. Y muestra de ello es que volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2027 como cabeza de cartel del Partido Popular.

El veterano regidor, que cuenta ya con 83 años y que tendrá 84 cuando concurra a los comicios, despejó este lunes la gran incógnita que desde hace meses sobrevolaba la escena política de la capital de la Costa del Sol.

Su objetivo, si así lo quieren los malagueños, de los que dijo sentir su apoyo en el día a día, es seguir llevando las riendas de la ciudad hasta 2031, cuando tendrá 88 años.

Cuatro años más en los que intentará culminar una trayectoria en primera línea que se prolonga desde 2000, cuando asumió la vara de mando dejada por su antecesora, Celia Villalobos, designada ministra de Sanidad en aquel entonces por José María Aznar.

El anuncio de su continuidad no solo despeja el horizonte electoral del Partido Popular, sino que también permite dibujar cuáles serán las prioridades de un regidor que quiere cerrar su larga etapa al frente de la ciudad dejando resueltos algunos de los grandes asuntos que siguen marcando la agenda de Málaga.

Porque, más allá de proyectos estratégicos como el nuevo Hospital, la llegada del IMEC o la ampliación del Metro al Hospital Civil, hay tres desafíos que concentran buena parte de la herencia política que De la Torre aspira a dejar: aliviar la crisis de la vivienda, hacer realidad el Auditorio de la Música y transformar definitivamente el río Guadalmedina.

La vivienda, el gran examen pendiente

Si durante las dos últimas décadas el principal reto del Ayuntamiento fue impulsar la transformación urbana y económica de Málaga, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor desafío al que se enfrenta la ciudad.

El propio De la Torre lo reconoció este lunes al anunciar su candidatura. "Soy consciente de los desafíos que la ciudad tiene hoy", admitió, situando el problema de la vivienda como una de las principales preocupaciones y defendiendo la necesidad de agilizar el desarrollo de nuevos suelos para incrementar la oferta residencial.

No es una cuestión menor. Málaga acumula una demanda histórica de vivienda protegida, con alrededor de 30.000 peticionarios, mientras el fuerte crecimiento demográfico y la escalada de precios han convertido el acceso a un piso, especialmente para los jóvenes y las familias con rentas medias, en uno de los principales problemas sociales de la capital.

Durante los próximos años deberán materializarse buena parte de las promociones impulsadas por el Ayuntamiento, así como el desarrollo de nuevos sectores como Soliva Oeste, Universidad, San Ginés, Campanillas o la Vega de los Martínez, entre otros, donde el propio De la Torre volvió a reclamar este lunes soluciones para superar las limitaciones del suministro eléctrico que frenan la urbanización de miles de viviendas.

El Auditorio, la gran deuda cultural

Pocas iniciativas simbolizan tanto la trayectoria política de Francisco de la Torre como el futuro Auditorio de la Música.

El proyecto lleva décadas sobre la mesa y ha sobrevivido a distintas crisis económicas, cambios de prioridades y dificultades de financiación. Sin embargo, el alcalde nunca ha renunciado a convertir Málaga en una ciudad dotada de un gran equipamiento musical de referencia.

Tras la constitución del consorcio entre las distintas Administraciones y el impulso definitivo dado durante este mandato, el objetivo municipal pasa por licitar las obras antes de que concluya el presente mandato para que el futuro auditorio deje de ser una aspiración histórica y empiece, por fin, a hacerse realidad.

Con una inversión estimada en torno a los 210 millones de euros, la infraestructura aspira a convertirse en uno de los grandes legados culturales del regidor.

La identificación de De la Torre con esta operación es larga en el tiempo. Y su convicción de hacerla realidad es total, incluso sin contar con el amparo y el apoyo económico del Gobierno de España, que, en numerosas ocasiones, ha cerrado la puerta a su participación en el proyecto.

Conquistar el Guadalmedina

Si hay un proyecto que acompaña prácticamente toda la etapa política de De la Torre es la transformación del río Guadalmedina.

Durante años ha defendido la necesidad de dejar de vivir de espaldas al cauce y convertirlo en un nuevo espacio público para los ciudadanos, cosiendo urbanísticamente las dos mitades de Málaga.

Ese objetivo parece ahora más cerca gracias al acuerdo institucional alcanzado para desarrollar un proyecto cuya inversión rondará los 300 millones de euros.

La actuación pretende generar nuevos espacios peatonales, zonas verdes y equipamientos sobre el eje del río, redefiniendo uno de los principales vacíos urbanos de la capital.

Aunque son los tres grandes ejes, no son los únicos problemas que tendrá que afrontar De la Torre en caso de recibir el apoyo mayoritario de los vecinos de la capital. Otro de los centros de decisión estará en el modelo turístico y el impacto que el mismo tiene sobre la ciudad. Con el objetivo de frenar el boom de la vivienda turística y de los apartamentos, el equipo de gobierno ya ha tomado medidas drásticas en los últimos años.