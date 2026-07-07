Solo 91 viviendas para más de 6.100 aspirantes: el dato que retrata la presión de la vivienda en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Solo 91 viviendas protegidas en Málaga han recibido más de 6.100 solicitudes, reflejando la alta demanda y dificultad de acceso a vivienda asequible en la ciudad. La promoción R-15 de Lagoom Living en el sector Universidad ofrece pisos de dos dormitorios, garaje y trastero, con alquileres entre 508 y 512 euros mensuales. El sector Universidad prevé la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler, financiadas con fondos europeos Next Generation y aportaciones municipales y privadas. Próximamente se abrirá el plazo para optar a 175 nuevas viviendas protegidas en la parcela R11, con rentas mensuales entre 495 y 624 euros, todas con plaza de aparcamiento y trastero.

El resultado del último concurso de VPO vuelve a poner de manifiesto la gravedad del problema de acceso a la vivienda a precio asequible en Málaga.

De acuerdo con los datos aportados por el Ayuntamiento, la lista provisional de admitidos para las 91 unidades que integran la promoción R-15 de Lagoom Living en el sector Universidad aglutina un total de 6.181 peticionarios (el total era de 6.745).

Esto supone que hay una media de 68 personas pugnando por cada uno de estos pisos. Los mismos cuentan con dos dormitorios, garaje y trastero.

Ahora se abre el periodo de alegaciones. Una vez resueltas, el IMV publicará el listado definitivo y anunciará la fecha del sorteo, que será retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Málaga.

La promoción corresponde a la parcela R15 del sector Universidad y está siendo desarrollada por Lagoom Living mediante una fórmula de colaboración público-privada con el Ayuntamiento.

Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 70 metros cuadrados y las rentas oscilarán entre 508,03 y 511,55 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos de comunidad.

Esta promoción forma parte del desarrollo residencial previsto en el sector Universidad, donde está proyectada la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler.

De ellas, el Ayuntamiento impulsa directamente 476 viviendas repartidas en cinco promociones, mientras que Lagoom Living desarrolla otras 530 viviendas tras resultar adjudicataria del concurso para la cesión del derecho de superficie de cuatro parcelas municipales durante 75 años.

El proyecto cuenta con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation, que aporta más de 25,6 millones de euros, a los que se suman la aportación municipal mediante la cesión del suelo y la inversión privada de la promotora, financiada en parte mediante un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Bases de una nueva convocatoria

Diseño de otra de las promociones de Lagoom Living en el sector Universidad de Málaga. Lagoom Living

De otro lado, la página web del IMV (https://imv.malaga.eu) recoge este martes las bases de la convocatoria para la selección de las personas adjudicatarias de 175 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living construye en la parcela R11 del sector Universidad.

Se trata de la última de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de 4 suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero.

Será el lunes 13 de julio cuando se abra el plazo para optar a una de estas viviendas. El plazo permanecerá abierto hasta a las 23:59 horas del día 31 de julio 2026. La promoción consta de 175 viviendas. De ellas, 136 son de 2 dormitorios (7 de ellas adaptadas) y 39 de 3 dormitorios.

Las rentas oscilan entre los 495 y los 624 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.