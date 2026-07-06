Nuevo revés para la UMA: la ampliación de Filosofía y Letras se encarece casi cuatro millones y suma otros 14 meses de obras

Diseño previsto en la ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Universidad de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA se encarece cerca de 4 millones de euros y suma 14 meses de retraso. El presupuesto total del proyecto sube a casi 15 millones de euros tras detectarse imprevistos técnicos que obligaron a modificar el contrato. Las obras estuvieron paralizadas varios meses por problemas de pago a la constructora, afectando al calendario previsto. El proyecto incluye la demolición del módulo B, la construcción de una nueva cafetería y un nuevo aulario, así como mejoras en eficiencia energética.

Las obras de ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga han acabado por convertirse en una especie de odisea.

Tras el parón de los trabajos durante varios meses por falta de pago a Sando, la constructora adjudicataria del proyecto, la institución académica acaba de dar luz verde a un importante modificado que va a encarecer sustancialmente el valor final de los trabajos, al tiempo que los va a alargar.

De acuerdo con los datos oficiales del acuerdo adoptado, la Universidad ha formalizado un ajuste que supone un incremento de 3.927.520,78 euros (IVA incluido) y amplía el plazo de ejecución en 14 meses, como consecuencia de una serie de imprevistos técnicos detectados durante el desarrollo de la actuación.

La modificación, formalizada el pasado 26 de junio, afecta al contrato original y eleva el presupuesto total hasta 14.976.363,13 euros (IVA incluido), frente a los algo más de 11 millones previstos inicialmente.

Según la documentación, durante la ejecución de las obras la dirección facultativa constató la existencia de "circunstancias sobrevenidas e imprevistos técnicos indetectables antes del inicio de las obras", lo que hizo necesaria la redacción de un proyecto modificado y la correspondiente revisión del contrato.

Además del incremento económico, la actuación verá ampliado su calendario de ejecución. El plazo total pasa de 19 a 33 meses, lo que supone un retraso adicional de más de un año respecto a la planificación inicial.

Obras paralizadas durante meses

La formalización del modificado llega después de varios meses de incertidumbre. Las obras permanecieron paralizadas desde octubre de 2025 debido a los problemas financieros que atravesaba la Universidad de Málaga, una situación que retrasó los pagos a la empresa adjudicataria.

A finales de junio, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Sara Robles, avanzó que los trabajos se reanudarían una vez finalizado el periodo de exámenes, después de que la Universidad abonara las cantidades pendientes a la constructora y ultimara los cambios técnicos incorporados al proyecto.

Entre los ajustes previstos estaban la demolición del denominado módulo B, cuya estructura existente no puede soportar la ampliación inicialmente diseñada, así como la construcción de una nueva cafetería, considerada una de las actuaciones prioritarias debido a que este servicio lleva cerrado cerca de tres años.

La remodelación contempla la construcción de un nuevo aulario con varias plantas, nuevos espacios docentes y una fachada de doble piel concebida para mejorar la eficiencia energética del edificio.

La Facultad de Filosofía y Letras arrastra desde hace años importantes problemas de espacio y deterioro de sus instalaciones. El proyecto pretende modernizar un complejo inaugurado en 1984 y adaptarlo a las necesidades actuales de un centro que alberga 13 grados y dobles grados, además de 11 másteres.