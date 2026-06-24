Los malagueños ya pueden elegir el cartel de la Feria 2026: estos son los cinco finalistas

Los aspirantes a carteles de la Feria de Málaga 2026. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha abierto el proceso participativo para elegir el cartel de la Feria de Málaga 2026 entre cinco finalistas. Un jurado ha seleccionado cinco carteles finalistas de un total de 177 obras presentadas, todas originales y sin uso de inteligencia artificial. La ciudadanía puede votar su cartel favorito de forma online hasta el lunes 29 de junio a las 12:00 horas. El ganador recibirá un premio de 3.600 euros y los finalistas un accésit de 600 euros cada uno; el anonimato de los autores es obligatorio hasta la presentación oficial.

La Feria de Málaga 2026 va acercándose poco a poco. El primer paso para llegar hasta ella es seleccionar el cartel de este año, algo que los malagueños ya pueden hacer desde este miércoles, ya que el Ayuntamiento de Málaga ha abierto el proceso participativo para la elección de cartel.

El jurado designado para la selección de los finalistas del concurso público, convocado por el Ayuntamiento de Málaga, ha elegido los cinco carteles finalistas que se someten al proceso participativo y que la ciudadanía puede votar de forma virtual desde hoy. En esta edición se han presentado un total de 177 obras.

La ciudadanía podrá emitir su voto digital, desde este miércoles y hasta el próximo lunes 29 de junio a las 12.00 horas, a través del siguiente enlace: https://a.cstmapp.com/p/1015375.

Durante todo el proceso de recepción y custodia se ha garantizado el anonimato de los creadores y la integridad de las piezas artísticas, las cuales debían ser originales, inéditas y sin intervención de herramientas de inteligencia artificial.

Una vez examinadas y votadas las obras bajo criterios de vinculación con la ciudad, equilibrio compositivo, calidad artística e innovación, el jurado acordó seleccionar los siguientes carteles:

Feria de Málaga

'Feria de Málaga'. Ayuntamiento de Málaga

Donde la luz baila

'Donde la luz baila' Ayuntamiento de Málaga

La farola de Málaga

'La Farola de Málaga' Ayuntamiento de Málaga

Flores para la Victoria

'Flores para la Victoria' Ayuntamiento de Málaga

Camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro, fajín rojo: verdialero

'Verdialero' Ayuntamiento de Málaga

Dinámica de participación

La ciudadanía va a elegir con sus votos a través de Internet el cartel anunciador de la Feria de Málaga 2026, de entre las preseleccionadas por el jurado.

La votación está abierta a ciudadanos mayores de edad, quienes podrán elegir una de las cinco opciones finales, tras identificarse.

El cartel más votado al cierre del plazo obtendrá un premio de 3.600 euros y anunciará la Feria de Málaga 2026, que se celebrará del 15 al 22 de agosto.

Por su parte, los cuatro finalistas restantes recibirán un accésit de 600 euros cada uno, repartiendo un total de 6.000 euros en premios. Jurado del cartel de la Feria de Málaga 2026.

Asimismo, y tal y como se establece en las bases del concurso, las personas participantes deberán mantener en secreto la obra presentada y abstenerse de realizar cualquier actuación que pueda permitir la identificación, directa o indirecta, de su autoría.

En particular, no podrán difundir, publicar, exhibir ni compartir, total o parcialmente, las obras presentadas al concurso, ni revelar su autoría, por ningún medio o canal (incluidas, entre otras, redes sociales, páginas web, medios de comunicación, plataformas digitales o cualquier otro soporte).

Esta prohibición se extiende igualmente a cualquier forma de promoción, solicitud de apoyo, votación o difusión pública de las obras, ya sea realizada por la propia persona participante o por terceros, hasta la presentación oficial del cartel ganador por parte de la organización.

El incumplimiento de la obligación de anonimato tendrá la consideración de incumplimiento de la convocatoria, dando lugar a la exclusión automática de la persona participante en la presente edición del concurso, así como a la imposibilidad de presentarse al mismo durante un período de tres años.

Jurado del cartel de la Feria de Málaga 2026

El jurado ha estado formado por un equipo multidisciplinar, compuesto por los siguientes miembros: el director general de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Manuel Salazar, como presidente; la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado; el pintor, escultor y presidente de Aplama, Francisco Jurado; el jefe de Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena; el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; el técnico de artes plásticas de la Delegación de Fiestas, Fernando Wilson; y como secretaria, Laura Guerrero, técnica de Administración General de Servicios Operativos, Playas y Fiestas.