Gran acuerdo en Málaga con Goethe, Alianza Francesa, Dante y Cambridge para la formación en idiomas de estudiantes de FP

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga firma un acuerdo con Cambridge, Alianza Francesa, Dante Alighieri y Goethe-Institut para reforzar la formación en idiomas de estudiantes de FP. El convenio ofrece beneficios como descuentos en cursos, acceso gratuito a recursos y flexibilidad en exámenes oficiales de inglés, francés, italiano y alemán. Se impulsa la obtención de certificaciones internacionales de idiomas, como Cambridge, DELF/DALF, PLIDA y los títulos del Goethe-Institut. El acuerdo prevé apoyo a profesorado, proyectos educativos piloto y una comisión de coordinación para su seguimiento, sin contraprestación económica entre las partes.

El Ayuntamiento de Málaga ha firmado un protocolo general de actuación con algunas de las principales instituciones internacionales de enseñanza de idiomas —Cambridge University Press & Assessment, la Alianza Francesa de Málaga, la Società Dante Alighieri de Málaga y el Goethe-Institut— con el objetivo de reforzar la formación lingüística del alumnado de Formación Profesional y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

El acuerdo establece un marco de colaboración estable para promover la enseñanza, el aprendizaje y la certificación oficial de inglés, francés, italiano y alemán, alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

La iniciativa ha sido presentada por la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto a representantes de las entidades firmantes, entre ellos Cambridge University Press & Assessment, la Alianza Francesa, la Dante Alighieri y el Goethe-Institut.

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El protocolo contempla beneficios específicos para los estudiantes matriculados en Formación Profesional en la ciudad, que deberán acreditar su condición para acceder a las ventajas.

En el caso del francés, la Alianza Francesa de Málaga ofrece descuentos en cursos y acceso gratuito al carné virtual AF PASS.

Para el alemán, el Goethe-Institut aplica reducciones en cursos online y programas de autoaprendizaje, además de facilitar la realización de exámenes oficiales.

La Società Dante Alighieri elimina el coste de matrícula y aplica descuentos en cursos de italiano.

Por su parte, Cambridge University Press & Assessment ofrece flexibilidad en fechas de examen, sesiones informativas en centros educativos y recursos de preparación gratuitos.

El acuerdo incluye también acciones de apoyo al profesorado de la red pública mediante formación continua y materiales didácticos.

Certificaciones internacionales

Uno de los ejes centrales del protocolo es el impulso de certificaciones oficiales de idiomas con reconocimiento internacional.

En inglés se incluyen titulaciones de Cambridge como A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency y Linguaskill. En francés, los diplomas DELF y DALF, además del TCF. En italiano, la certificación PLIDA, y en alemán, los títulos del Goethe-Institut en todos sus niveles, desde A1 hasta C2.

El objetivo es facilitar que el alumnado de FP pueda acceder a acreditaciones oficiales que mejoren su empleabilidad en un mercado laboral cada vez más internacionalizado.

Además, se abre la puerta a la puesta en marcha de proyectos educativos piloto que permitan reforzar la enseñanza de idiomas en el sistema educativo local.

Para garantizar el seguimiento del acuerdo, se constituirá una comisión de coordinación encargada de evaluar su desarrollo, planificar las actuaciones anuales y resolver posibles incidencias.

El protocolo no implica contraprestación económica entre las partes y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cuatro años adicionales.