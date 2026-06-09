Persecución temeraria en Málaga con una niña de 4 años: detenido un conductor sin carné tras huir de la Policía

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 35 años fue detenido en Málaga tras una persecución policial de seis kilómetros, en la que conducía sin carné y llevaba a una niña de 4 años a bordo. El conductor realizó maniobras peligrosas, circulando en sentido contrario, saltándose semáforos en rojo y poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos. En el vehículo viajaban también dos hombres y la menor, quien resultó visiblemente alterada tras la huida; uno de los acompañantes intentó sin éxito detener la furgoneta. El detenido tenía una orden de búsqueda y detención vigente y opuso resistencia activa durante su arresto.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 35 años tras una peligrosa persecución por varias calles de la ciudad, en la que el conductor, que carecía de permiso de conducción, llegó a recorrer unos seis kilómetros a gran velocidad con una menor de cuatro años a bordo.

El arrestado está acusado de varios delitos contra la seguridad vial, quebrantamiento de condena, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad. Además, sobre él pesaba una orden de detención en vigor.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 4 de junio, sobre las 20:40 horas, cuando una patrulla dio el alto a una furgoneta que se había saltado un semáforo en rojo en la confluencia de las calles Salamanca y Cruz del Molinillo. El conductor desoyó las indicaciones policiales y emprendió la huida a gran velocidad, iniciándose una persecución en la que participaron varios vehículos policiales con señales acústicas y luminosas activadas.

Circulación temeraria

Durante la fuga, el conductor realizó maniobras extremadamente peligrosas, circulando en sentido contrario y rebasando numerosos semáforos en rojo. La huida se prolongó por distintas calles del centro de Málaga, incluyendo vías de especial tránsito peatonal como Huerto de Monjas, donde varios peatones tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

El vehículo también circuló por zonas de gran afluencia como la avenida de las Américas y la plaza de la Solidaridad, generando situaciones de alto riesgo para otros usuarios de la vía.

La persecución finalizó en la calle Pedro Alonso García, donde dos patrullas lograron bloquear la furgoneta. En ese momento, el conductor abandonó el vehículo e intentó huir a pie, siendo alcanzado por los agentes cuando trataba de esconderse bajo un coche estacionado.

Durante su detención, el individuo opuso una fuerte resistencia activa, según han informado fuentes policiales.

En el interior del vehículo viajaban tres personas más. Entre ellas se encontraba una menor de cuatro años, que ocupaba un asiento trasero en una silla infantil homologada y que se encontraba visiblemente alterada y llorando tras la persecución.

Los otros dos ocupantes eran dos hombres de 22 y 29 años. Este último, padre de la menor, manifestó a los agentes que tanto él como el otro acompañante solicitaron reiteradamente al conductor que detuviera la marcha, debido al miedo por su integridad y la de la niña. Según su testimonio, incluso intentó accionar el freno de mano sin éxito, al impedírselo el propio conductor.

Además, otro conductor implicado en la vía aseguró haber tenido que realizar una maniobra brusca para evitar un impacto directo cuando la furgoneta se abalanzó hacia su vehículo.

Tras su identificación, la Policía Local comprobó que el detenido no disponía de permiso de conducción por pérdida total de puntos y que tenía vigente una orden de búsqueda y detención.

El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito, quedando a disposición de su propietario.

El arrestado fue conducido posteriormente a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se instruyeron las diligencias oportunas, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial.