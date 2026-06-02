La reconstrucción del incendio del Ibis Centro Málaga: los Bomberos llegaron 14 minutos después del inicio del fuego

Vídeo de la grabación del inicio del incendio del Le Grand Café y el Ibis Centro Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Los Bomberos llegaron al incendio en el Ibis Centro Málaga 14 minutos después de su inicio, actuando con seis dotaciones simultáneas. La intervención fue compleja por el riesgo de colapso de los forjados de madera, obligando a combatir las llamas desde el exterior. El hotel y el local afectados tenían informes favorables de Bomberos y cumplían la normativa de protección contra incendios. La investigación sobre el origen del incendio sigue abierta, ya que no se ha podido acceder aún al local de inicio por riesgo estructural.

El Ayuntamiento de Málaga ha defendido este martes la actuación desarrollada por el Real Cuerpo de Bomberos en el incendio del edificio de Pasillo de Guimbarda, asegurando que “en ningún momento hubo falta de medios” y que todas las decisiones operativas se adoptaron siguiendo criterios técnicos y de seguridad.

Los concejales de Seguridad y Urbanismo, Avelino Barrionuevo y Carmen Casero, han comparecido para informar sobre la evolución del operativo y sobre el estado del inmueble afectado por el fuego declarado en la madrugada del pasado 25 de mayo en un local comercial y un hotel situados en el mismo edificio.

El Consistorio sostiene que la complejidad de la intervención estuvo condicionada por el riesgo de colapsos parciales de los forjados de madera, circunstancia que obligó a los efectivos a combatir las llamas desde el exterior y prolongó durante días las labores de extinción y refresco.

Según ha explicado el Ayuntamiento, las cámaras de videovigilancia sitúan el inicio del incendio en el interior del local comercial de la planta baja a las 1:20 horas. Apenas unos minutos después se produjo una deflagración y el hotel activó su plan de autoprotección, iniciando el desalojo de clientes y trabajadores.

La primera llamada al 112 se registró a las 1:26 horas y las primeras unidades de Bomberos llegaron al lugar a las 1:34. Durante la intervención, un equipo accedió al interior del edificio para comprobar si quedaban personas atrapadas y logró evacuar a un huésped.

Hasta seis dotaciones llegaron a trabajar simultáneamente en el incendio, mientras otros equipos de refuerzo cubrían el resto de incidencias en la ciudad. Actualmente continúa activa una dotación dedicada a labores de refresco y prevención hasta que el fuego pueda darse por completamente extinguido.

El Ayuntamiento insiste en que los recursos humanos y materiales movilizados "han sido suficientes" y recalca que la prioridad en todo momento ha sido la seguridad de los efectivos ante el deterioro estructural del inmueble.

Sobre las causas del incendio, el Consistorio señala que la Policía Científica de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y que, por ahora, no ha podido acceder al local donde supuestamente se originó el fuego debido a la acumulación de escombros y al riesgo estructural existente.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han detectado un colapso parcial del forjado en la zona norte del edificio y daños en revestimientos e instalaciones, aunque indican que parte de la estructura "no parece inestable" en las áreas inspeccionadas hasta el momento.

En la zona sur, sin embargo, apenas se ha podido acceder debido a los restos acumulados tras el incendio, por lo que el Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad el desescombro, el apuntalamiento progresivo y el tapiado del inmueble para garantizar la seguridad.

Además, el Consistorio ha informado de que tanto el hotel como el local afectado disponían de informes favorables de Bomberos en materia de protección contra incendios y cumplían la normativa vigente.

La comparecencia municipal también ha servido para reivindicar el plan de renovación de la flota del Real Cuerpo de Bomberos, con inversiones previstas de 11 millones de euros hasta 2028 para incorporar 28 nuevos vehículos, así como el incremento progresivo de la plantilla.