Las tareas de extinción del incendio del hotel Ibis siguen casi una semana después: persisten las cortinas de humo

Las claves

Las claves Generado con IA Los bomberos de Málaga siguen trabajando en la extinción del incendio en el hotel Ibis casi una semana después del inicio del fuego. Las cortinas de humo visibles no indican un rebrote del incendio, sino que son consecuencia de la dificultad para apagar el fuego debido a la estructura de madera del edificio. El incendio arrasó el Le Grand Café y afectó casi por completo al hotel Ibis, obligando a realojar a un centenar de personas en otros hoteles de la ciudad. El edificio ha sido vallado y se están realizando trabajos de seguridad estructural, como el tapiado de huecos y el apuntalamiento, tras detectar riesgo de desprendimientos en fachadas.

Casi siete días después de que las llamas devorasen el Le Grand Café Centro y se propagaran al hotel Ibis del Pasillo de Guimbarda, el fuego todavía colea. Las cortinas de humo que siguen brotando de algunas ventanas del inmueble son la prueba más visible de que el operativo, de momento, no ha culminado. Los Bomberos de Málaga continúan sobre el terreno con labores de refresco y prevención a la espera de dar por completada la extinción.

Desde el Ayuntamiento se pide tranquilidad y se insiste en que esas columnas de humo no deben interpretarse como un rebrote. "Lo mismo que venimos diciendo días atrás. Hasta que se complete la extinción, puede salir humo", trasladan fuentes municipales, que subrayan que la situación "está controlada" y que se mantiene la dotación "realizando labores de refresco y prevención". El mensaje es claro: "Insistimos en que no es una reactivación total".

La persistencia del siniestro tiene una explicación estructural. Tal y como apuntó el concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, el incendio fue "complicado" porque el forjado del edificio era de madera, un material que dificultó enormemente atajar el fuego desde el interior y que favorece esas reactivaciones puntuales y la salida continuada de humo varios días después.

El operativo desplegado durante la jornada de este sábado se componía de una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza, una presencia que se ha mantenido de forma sostenida desde la madrugada del lunes 25 de mayo, cuando el fuego se originó a la 1:26 horas en el interior del Le Grand Café, en los bajos del hotel. La carga de calor y la rotura de las ventanas provocaron la entrada de oxígeno y la rápida propagación de las llamas, que arrasaron por completo el establecimiento y afectaron prácticamente en su totalidad al Ibis Málaga Centro Ciudad. El siniestro obligó a realojar a alrededor de un centenar de personas en otros hoteles de la ciudad.

Mientras los bomberos rematan la extinción, el edificio ya luce su nueva estampa: un perímetro vallado por completo. El cerramiento se ejecutó precisamente este sábado, cinco días después del incendio, como medida cautelar para impedir daños a terceros por la caída de material a la vía pública. Los técnicos del Ayuntamiento detectaron en las fachadas abombamientos puntuales por dilatación de la fábrica de ladrillo, con riesgo de desprendimiento, y ordenaron a la propiedad reforzar la protección del inmueble: tapiado de los huecos de fachada, desescombro de la planta baja de la zona sur y apuntalamiento progresivo de la estructura conforme se retiren los escombros.

La inspección técnica también dejó un primer diagnóstico de los daños. En la zona norte se constató el colapso parcial del forjado de la planta primera, en el área más próxima a la junta estructural que divide el edificio, aunque la estructura no parece inestable y en el sótano no se han detectado patologías. En la parte sur, donde solo se pudo acceder a la planta baja, los revestimientos de protección parecen haber salvado la estructura del peor escenario.