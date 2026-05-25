Un virulento incendio obliga a desalojar el hotel IBIS Centro de Málaga de madrugada y quema el Le Grand Café

Vídeo de las tareas de extinción del incendio en el Hotel IBIS Centro y el Le Grand Café de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio declarado de madrugada ha obligado a desalojar el hotel IBIS Centro de Málaga y ha destruido el Le Grand Café. El fuego, que comenzó sobre la 1:00 de la madrugada, se originó en el establecimiento de hostelería y se extendió al hotel. Las llamas dañaron casi por completo el café y provocaron el desalojo preventivo de más de un centenar de clientes del hotel. No se han registrado heridos y los servicios de emergencia continúan trabajando en la extinción del incendio.

Un incendio ocurrido en la madrugada de este lunes ha obligado a desalojar el hotel IBIS Centro de Málaga y ha arrasado con el Le Gran Café, según confirman fuentes próximas a Bomberos.

De acuerdo con las imágenes que se han podido ver, las llamas han dañado casi por completo el establecimiento de hostelería localizado junto al río Guadalmedina, que ha quedado "completamente destruido". Algunas fuentes apuntan a que ha sido en este establecimiento donde se ha originado el fuego, que se ha extendido al hotel.

Conforme a las fuentes, el aviso ha tenido lugar alrededor de las 01:00 horas de la madrugada.

Imagen de las llamas en el Le Grand Café.

A la llegada de las dotaciones de bomberos, el hotel ya estaba siendo desalojado, debido a que el humo estaba entrando en las instalaciones del hotel.

"Ha sido un fuego muy virulento", indican, destacando la dificultad en la localización y la extinción de las llamas debido a la configuración del edificio.

En concreto, aluden a que se trata de un inmueble con una estructura de hierro forjando y madera. A esto se suma que el uso de material especial para la insonorización de los ruidos favorece el incendio. Queda por ver hasta qué punto el impacto del fuego afecta a la estructura de parte o la totalidad del edificio.

Desde el servicio 112 confirman los hechos y apuntan que, por el momento, no parece que haya personas afectadas.

El fuego, indican, se ha iniciado sobre las 1:26 horas, cuando los testigos han alertado de llamas en los bajos del hotel ubicado en la calle Cerrojo.

En el lugar siguen trabajando en la extinción efectivos de Bomberos de Málaga, junto con agentes de Policía Local y Nacional.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud no han tenido que atender a nadie hasta el momento. Los servicios de emergencia han procedido al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados.