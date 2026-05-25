La ambiciosa recuperación del histórico Convento de la Trinidad inicia un nuevo trámite urbanístico en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La transformación del Convento de la Trinidad en Málaga avanza con la aprobación inicial del Estudio de Detalle para su rehabilitación. El proyecto convertirá el histórico inmueble en un espacio cultural, administrativo y archivístico vinculado a la Junta de Andalucía. El plan respeta la protección patrimonial del convento, aunque prevé cambios en edificaciones secundarias y reorganización de patios y espacios interiores. La actuación necesitará informes sectoriales, incluidos los de Cultura y Aviación Civil, antes de su aprobación definitiva.

La transformación definitiva del antiguo Convento de la Trinidad da un nuevo paso en Málaga.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que permitirá adaptar el histórico complejo a su futura conversión en un gran espacio cultural, administrativo y archivístico vinculado a la Junta de Andalucía.

La actuación afecta al emblemático inmueble situado entre las calles Martínez de la Rosa, Velarde, Séneca y la avenida Ciudad de Barcelona, en pleno barrio de la Trinidad. El conjunto incluye el antiguo convento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1980, y colinda además con el Archivo Histórico Provincial, también dependiente de la Consejería de Cultura.

El objetivo del nuevo instrumento urbanístico es posibilitar la rehabilitación integral del convento y la urbanización de su entorno para albergar un centro cultural, un archivo provincial intermedio y dependencias administrativas de la Consejería de Cultura y Deporte.

El expediente parte de una iniciativa promovida directamente por la Junta de Andalucía, propietaria de los terrenos a través de la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental. Según los informes técnicos municipales, el Estudio de Detalle resulta necesario porque el actual Plan Especial aprobado en 2011 fue diseñado para un proyecto distinto al que ahora se pretende ejecutar.

Cambios no sustanciales

La documentación urbanística sostiene que los ajustes planteados no alteran la protección patrimonial del inmueble ni modifican los usos previstos o el aprovechamiento urbanístico del conjunto. El principal objetivo es redefinir determinados parámetros técnicos relacionados con la ocupación de plantas semisótano y el tratamiento de la gran plataforma interior del complejo.

Los técnicos municipales destacan que el volumen protegido del convento permanecerá intacto. Sí se prevén modificaciones en construcciones secundarias no protegidas y una importante reorganización de los espacios inferiores y patios interiores para adaptarlos al nuevo programa funcional.

Entre los cambios más visibles figura la desaparición del antiguo acceso circular previsto en el proyecto original para las plantas inferiores, así como una nueva configuración de patios y espacios abiertos.

El Servicio de Planificación y Ordenación Urbanística considera que el documento resulta adecuado para el objeto propuesto y concluye que cumple con la normativa urbanística vigente y con los límites legales establecidos para este tipo de instrumentos de planeamiento.

La aprobación inicial abrirá ahora un periodo de información pública y la solicitud de varios informes sectoriales obligatorios antes de que el expediente pueda obtener luz verde definitiva.

Uno de los dictámenes clave será el de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, debido a la condición de Bien de Interés Cultural del antiguo convento.

También será necesario recabar el informe de Aviación Civil por la afección de las servidumbres aeronáuticas vinculadas al aeropuerto de Málaga.