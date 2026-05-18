Málaga crea Núcleo, el nuevo polo de innovación en semiconductores vinculado al IMEC

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga lanza Núcleo, un polo de innovación en semiconductores ubicado en Málaga TechPark y vinculado al centro IMEC. El espacio está dirigido a empresas y profesionales de semiconductores y tecnologías deep tech, con acceso mediante solicitud, entrevista y evaluación. Núcleo ofrecerá mentoría técnica, networking, formación, apoyo financiero y acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas. El Ayuntamiento también actualiza la Red Municipal de Incubadoras, homogeneizando procesos y criterios de acceso para emprendedores.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su estrategia de impulso a la innovación con la puesta en marcha de Núcleo, el nuevo Polo de Innovación en Semiconductores que se ubicará en el edificio Promálaga Coworking de Málaga TechPark, en la calle Severo Ochoa.

El Consejo de Promálaga aprobará en su próxima sesión las bases reguladoras de acceso a este espacio, concebido como un nodo especializado para el desarrollo de un ecosistema empresarial centrado en tecnologías deep tech y en la industria de los semiconductores.

Núcleo nace con el objetivo de posicionar a Málaga como referente en un sector estratégico para la economía del conocimiento, con especial atención al diseño de circuitos integrados (IC design), FPGA, fotónica integrada, electrónica de potencia, MEMS y software asociado, entre otras tecnologías avanzadas.

El proyecto está estrechamente vinculado a la futura implantación en la ciudad del IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre), uno de los centros de microelectrónica y nanotecnología más avanzados del mundo, cuya construcción ya está en marcha en Málaga TechPark. Esta conexión refuerza la ambición de convertir el entorno del parque tecnológico en un polo de atracción de talento, inversión y empresas altamente especializadas.

Las bases reguladoras establecen que podrán acceder a Núcleo empresas y profesionales del sector de los semiconductores y tecnologías afines, así como perfiles complementarios vinculados a la consultoría tecnológica o la propiedad intelectual e industrial.

El acceso se realizará mediante solicitud formal, entrevista y evaluación del proyecto empresarial. En ese proceso se valorarán aspectos como la experiencia en tecnologías deep tech, la capacidad de generar empleo cualificado, la atracción de inversión y las sinergias con el ecosistema innovador existente en la ciudad. En caso de que no haya plazas disponibles, las solicitudes pasarán a una lista de espera por orden de entrada.

El periodo de estancia en el espacio será de hasta tres años, con posibilidad de prórroga automática siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Núcleo ofrecerá un conjunto de servicios orientados al desarrollo empresarial, como mentoría técnica, networking, formación especializada, apoyo en la búsqueda de financiación y acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas. El espacio contará con distintas modalidades de ocupación: coworking por 100 euros mensuales, oficinas abiertas a 9 euros por metro cuadrado y oficinas cerradas a 10 euros por metro cuadrado, además de servicio de aparcamiento por 50 euros mensuales, todos los importes sin IVA.

Actualización de la Red Municipal de Incubadoras

En la misma sesión, el Consejo de Promálaga abordará la actualización de las bases de la Red Municipal de Incubadoras (RMI), con el objetivo de homogeneizar los procedimientos de acceso a los distintos espacios de emprendimiento gestionados por el Ayuntamiento de Málaga.

El nuevo marco establece un sistema de acceso estructurado en tres fases —solicitud, entrevista y aportación de documentación— y refuerza criterios de evaluación homogéneos entre incubadoras, manteniendo al mismo tiempo parámetros de equidad social.

Los plazos de estancia se fijan en tres años para espacios de coworking y oficinas, y hasta cinco años para naves y locales, con posibilidad de prórrogas condicionadas a la evaluación positiva de los proyectos.

Asimismo, se actualizan las bases específicas de Promálaga La Brecha, orientada a la artesanía y el comercio creativo en el Centro Histórico, y de la Casa de Socorro, espacio dedicado a la economía cultural y creativa situado en la plaza de Doña Trinidad.