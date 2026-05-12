Málaga acogerá un macrocentro de datos de 1.257 millones tras el aval de la Junta de Andalucía

Imagen de la zona donde se levantará el nuevo edificio de alojamientos para trabajadores del PTA de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga contará con un nuevo macrocentro de datos promovido por Saltburn Holding, con una inversión de 1.257 millones de euros. La infraestructura, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, tendrá una potencia IT de 100 megavatios y ocupará 71.415 metros cuadrados. Se crearán 710 empleos directos en la fase de construcción y 254 puestos en la fase de explotación del centro de datos. El proyecto refuerza el papel de Málaga como polo tecnológico del sur de Europa y agilizará su tramitación gracias a su declaración de interés estratégico por la Junta de Andalucía.

Málaga suma un nuevo proyecto de gran escala tras la declaración de interés estratégico por parte de la Junta de Andalucía para la construcción de un centro de datos promovido por Saltburn Holding.

La infraestructura, según han dado a conocer en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno andaluz, contará con una inversión de 1.257 millones de euros y se ubicará en la ampliación del recinto del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El órgano ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento de esta declaración, que permitirá agilizar la tramitación del proyecto a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), dentro del marco del Decreto-ley 4/2019 de impulso a iniciativas económicas estratégicas para Andalucía.

El proyecto contempla la construcción de un centro de datos de nivel Tier III / Tier III+, destinado a servicios de almacenamiento y procesamiento de datos, inteligencia artificial, servicios cloud y conectividad digital.

La instalación tendrá una potencia IT de 100 megavatios y un consumo eléctrico estimado de 150 megavatios, lo que la sitúa entre las infraestructuras digitales de mayor envergadura proyectadas en Andalucía.

El complejo se levantará en la parcela C del sector SUS CA-23 Extensión del PTA, en el término municipal de Málaga, sobre una superficie total de 71.415 metros cuadrados.

Impacto económico y empleo

Según la Junta de Andalucía, el proyecto prevé la creación de 710 empleos directos durante la fase de construcción y 254 puestos de trabajo en la fase de explotación, consolidando así su impacto tanto en la ejecución de la obra como en su posterior actividad operativa.

La declaración de interés estratégico implica la activación de un procedimiento administrativo acelerado para facilitar su desarrollo. La resolución fija además la vigencia de este estatus hasta el 31 de diciembre de 2031.

Durante la tramitación del expediente se han recabado informes favorables de las consejerías competentes en industria, ordenación del territorio, sostenibilidad ambiental, agricultura, cultura y sanidad, además del análisis técnico de la UAP, que ha respaldado la viabilidad del proyecto.

Con esta iniciativa, Málaga refuerza su posicionamiento como uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa, impulsando la atracción de inversiones vinculadas a la economía digital, la inteligencia artificial y la infraestructura cloud, en un contexto de fuerte competencia internacional por este tipo de activos estratégicos.