Un paciente amenaza de muerte a un médico en un centro de salud de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un paciente amenazó de muerte a un médico en el centro de salud de Campanillas, Málaga, tras mostrar su descontento por una derivación a otro especialista. El agresor irrumpió sin cita en la consulta, alteró el funcionamiento del centro y declaró haber estado en prisión delante de otros pacientes. La Policía Local acudió al centro tras el aviso del personal sanitario y permaneció allí hasta que el paciente abandonó el lugar. El médico ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional; el agresor ya había cometido agresiones previas a otros facultativos del centro.

Un paciente ha amenazado de muerte a un médico al no estar de acuerdo con la derivación a otro especialista en el centro de salud de Campanillas, en Málaga capital.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha señalado en un comunicado que los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 5 de mayo, cuando un hombre entró sin cita y sin permiso en la consulta de su médico de familia del centro de salud de Campanillas, "llegando a alterar el funcionamiento del centro y creando un estado de angustia tanto a los profesionales como a los usuarios, para mostrar su descontento con la derivación a otro especialista que el facultativo había dispuesto el día anterior".

La actitud agresiva del usuario fue a más, llegando a amenazar de muerte al profesional, además de jactarse de que ya había estado en prisión delante de los pacientes que esperaban su turno para ser atendidos.

Debido a la situación, los compañeros de la consulta de Atención Primaria avisaron a la Policía Local, cuyos agentes asistieron al lugar y permanecieron allí hasta que el agresor abandonó el centro.

El médico ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional de los hechos provocados por el paciente, quien había cometido múltiples agresiones a otros facultativos del centro con anterioridad.

El Sindicato Médico de Málaga ha vuelto a denunciar "esta grave situación que afecta directamente a los compañeros en el ejercicio de sus funciones, en un año 2026 en el que se ha superado la decena de casos de agresiones a facultativos en la provincia malagueña, además de apoyar esta mañana al médico agredido en la concentración celebrada en la puerta del centro de salud".